Türkçede günlük hayat içerisinde pek çok farklı kelime kullanırız. Bu kelimeler toplum içerisinde kendimizi iyi bir şekilde ifade etmemizi sağlar. Bu yüzden kullandığımız kelimelerin anlamları, kökenleri ve eş anlamlıları hakkında bilgi sahibi olmamız çok önemlidir. Kişiler de kelime dağarcıklarını zenginleştirmek için duydukları ve okudukları kelimeler hakkında çoğunlukla internet üzerinden araştırma yaparlar. Biz de sizler için İyilik eş anlamlısı nedir? İyilik kelimesinin eş anlamlısı hakkında merak edilen tüm detayları bir araya getirdik.

İyilik kelimesinin anlamı

İyilik kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Kötülük kelimesinin zıttıdır. İyi olma, iyi davranma hali olarak tanımlanır. İkili diyaloglarımızda kurduğumuz cümlelerde sıkça kullanımını tercih ettiğimiz bir kelimedir. Bu yüzden anlamı ve eş anlamlı kelimeleri kişilerin merak ettiği ve araştırdığı bir konudur. İyilik kelimesi pek çok atasözü ve deyimler içerisinde de kullanılır.

İyilik kelimesinin eş anlamlısı

İyi olma ya da davranma durumu olarak tanımlanan, Türkçe kökenli iyilik kelimesinin birden fazla eş anlamlı kelimesi bulunur. Bu eş anlamlı kelimeler iyilik kelimesi yerine cümle içerisinde kullanıldıklarında herhangi bir anlam bozukluğuna yol açmaz. Kelime dağarcığını zenginleştirmek isteyen kişiler bu yüzden sık sık iyilik kelimesinin eş anlamlı kelimelerine başvurur. İyilik kelimesinin eş anlamlıları ise şu şekilde sıralanabilir: Düzelme, hayır, ihsan, faydalı, inayet, iyileşme, lütuf, yardım, nimet ve salahtır. Bu kelimeler yazılışları farklı olsa da iyilik kelimesi ile aynı anlama gelir.

İyilik kelimesinin cümle içinde örnek kullanım

Atalarımızın da dediği gibi iyilik yap, denize at.

İyilik eden iyilik, kötülük eden kötülük bulur.

İyilikten maraz doğar.

İyilik kelimesinin eş anlamlısı cümle içinde örnek kullanım

İyilik kelimesi yerine kullanılabilen düzelme, hayır, ihsan, faydalı, inayet, iyileşme, lütuf, yardım, nimet ve salah eş anlamlı kelimeleri ile aşağıdaki örnek cümleler kurulabilir: