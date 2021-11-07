Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri İyimser Zıt Anlamlısı Nedir? İyimser Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük
Giriş Tarihi: 7.11.2021 10:51 Son Güncelleme: 7.11.2021 10:51

İyimser Zıt Anlamlısı Nedir? İyimser Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

İyimser Zıt Anlamlısı Nedir? İyimser Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

Türkçede her kelimenin belirli bir yapısı vardır. İyimser kelimesi de iyi kelimesinden türemiş bir kelimedir. Bunun yanında iyimser kelimesi, Türkçedeki diğer kelimelere nazaran daha dar kapsamlı anlam özelliklerini barındırmaktadır. İyimser kelimesi, her şeyi iyi yönlerinden gören olarak ifade edilmektedir. Bunlara ek olarak iyimser kelimesinin zıt anlamlısı da oldukça önemlidir. Buna göre iyimser zıt anlamlısı nedir? İşte iyimse kelimesinin zıt anlamlısı…

İyimser kelimesi cümle içerisinde sıfat görevinde kullanılmaktadır. Bu nedenle bir ismin önüne gelerek onu nitelemektedir. İyimser kelimesinin anlam dağarcığını incelediğimizde, karşımıza oldukça zayıf bir kelime çıkmaktadır. Bunun en önemli nedeni, iyimser kelimesinin genel bir anlam ifade etmeyip daha özel bir anlam ifade etmesidir.

İYİMSER KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumuna göre, iyimser kelimesinin anlam kapasitesinden ve barındırdığı anlamlardan bahsedeceğiz. Öncelikle iyimser kelimesi yapıca türemiş bir kelimedir. Bu nedenle daha özel bir anlamı ifade etmektedir. Bu durum da iyimser kelimesinin anlam kapasitesine yansımıştır. Sadece bir tane anlamı bulunmaktadır. Ayrıca iyimser kelimesi cümle içerisinde gerçek anlamıyla kullanılmaktadır. Mecaz anlam ve terim anlamı bulunmamaktadır. Bu bilgiler ışığında iyimser kelimesinin anlamı aşağıdaki gibidir:

  • Her şeyi iyi yönlerinden gören, her şeyi iyi yanlarıyla değerlendiren, geleceğe umutla bakabilen (kimse).

İYİMSER KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

İyimser kelimesinin anlam dağarcığını yukarıda incelemiştik. Buradan da görüldüğü gibi iyimser kelimesinin anlam özellikleri oldukça zayıftır. Bu durum iyimser kelimesinin anlam ilişkilerine de yansımıştır. Bu belirttiğimiz anlam ilişkilerinden en önemlisi ise zıt anlamdır. İyimser kelimesinin zıt anlamlısı 'kötümser' kelimesidir. Zıt anlamlı kelimeler cümle içerisinde birbirinin karşıt anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Buna göre bu iki kelimeyi daha iyi ayırt etmek için aşağıda cümle örneklerine bakabilirsiniz:

  • İyimser insanların en zayıf yanı herkesi kendi gibi bilmeleridir.
  • Senin kadar kötümser bir insanla daha önce hiç karşılaşmadım.

ARKADAŞINA GÖNDER
İyimser Zıt Anlamlısı Nedir? İyimser Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA