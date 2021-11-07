İyimser Zıt Anlamlısı Nedir? İyimser Kelimesinin Zıt Anlamlısı Olan Sözcük

İyimser kelimesi cümle içerisinde sıfat görevinde kullanılmaktadır. Bu nedenle bir ismin önüne gelerek onu nitelemektedir. İyimser kelimesinin anlam dağarcığını incelediğimizde, karşımıza oldukça zayıf bir kelime çıkmaktadır. Bunun en önemli nedeni, iyimser kelimesinin genel bir anlam ifade etmeyip daha özel bir anlam ifade etmesidir.

İYİMSER KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumuna göre, iyimser kelimesinin anlam kapasitesinden ve barındırdığı anlamlardan bahsedeceğiz. Öncelikle iyimser kelimesi yapıca türemiş bir kelimedir. Bu nedenle daha özel bir anlamı ifade etmektedir. Bu durum da iyimser kelimesinin anlam kapasitesine yansımıştır. Sadece bir tane anlamı bulunmaktadır. Ayrıca iyimser kelimesi cümle içerisinde gerçek anlamıyla kullanılmaktadır. Mecaz anlam ve terim anlamı bulunmamaktadır. Bu bilgiler ışığında iyimser kelimesinin anlamı aşağıdaki gibidir:

Her şeyi iyi yönlerinden gören, her şeyi iyi yanlarıyla değerlendiren, geleceğe umutla bakabilen (kimse).

İYİMSER KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

İyimser kelimesinin anlam dağarcığını yukarıda incelemiştik. Buradan da görüldüğü gibi iyimser kelimesinin anlam özellikleri oldukça zayıftır. Bu durum iyimser kelimesinin anlam ilişkilerine de yansımıştır. Bu belirttiğimiz anlam ilişkilerinden en önemlisi ise zıt anlamdır. İyimser kelimesinin zıt anlamlısı 'kötümser' kelimesidir. Zıt anlamlı kelimeler cümle içerisinde birbirinin karşıt anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Buna göre bu iki kelimeyi daha iyi ayırt etmek için aşağıda cümle örneklerine bakabilirsiniz: