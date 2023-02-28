İyon Nedir? İyon Ne Demek, Ne İşe Yarar, Çeşitleri, Örnekleri ve Özellikleri Neler?

Fransızcadan Türkçeye geçmiş bir kavram olan iyon nedir diye sorulabilir. İyon ne demek ve ne işe yarar diye düşünenlerin, atomu meydana getiren en küçük parça olduğunu ve hayatın her alanında bulunduğunu öğrenmesi gerekir. İyon nerede bulunur diye düşünenlere örnek olarak saç düzleştiricileri verilebilir. İyonun bulunduğu yerlerin örnekleri neler diye araştıranlar bulunur. Bir atomun iyon olduğunu nasıl anlarız?

İyon Nedir ve Ne İşe Yarar?

Elektron sayısı, proton sayısına eşit olmayan bir atom veya atom grubuna (molekül) iyon adı verilir. İyonda bulunan dengesiz elektron ile proton sayıları, onun yüklü bir parçacık olmasına neden olur. Proton sayıları elektronlardan yüksek olduğunda katyon (pozitif yüklü) oluşurken, elektronların protonlardan daha fazla olması durumunda ise anyon (negatif yüklü) meydana gelir.

İyonize ederek nötr bir molekül ile atomun, fiziksel ve kimyasal davranışını değiştirmek mümkündür. Neredeyse bütün elektronik devre elemanlarını oluşturan diyotların işlevselliği, büyük ölçüde yüklü parçacıklara ve iyonlara bağlıdır. İyonlar, elektronik cihazlarda kullanılır ve hepsinin işlevini yerine getirmesi için oldukça mühimdir. Günlük hayatın her alanında kullanılan akıllı cihazlar, piller, ampuller, ekranlar, televizyonlar, saç şekillendiriciler ve mikrodalga fırınlar gibi elektronik ürünlerin hepsinde iyon bulunur.

İyonlar havada doğal olarak da bulunurlar. Temiz bir havada yaklaşık olarak 4.000 iyon vardır. Öte yandan, büyük şehirlerin sağlıksız ve kirli havaları 150 ile 200 pozitif ve 100 negatif iyona sahiptir. Havadaki pozitif ve negatif iyonlar, enerji aktarımı sayesinde oluşurlar.

Bir Atomun İyon Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Herhangi bir atomun iyonlaşıp iyonlaşmadığını anlamayı sağlayan bir faktör bulunur. Buna göre, atomun çekirdeğinde yer alan proton sayısı ile çevresinde bulunan elektron sayısı eşit olduğunda bu atom yüksüz olarak tanımlanır. Ancak elektronlar ile protonların sayılarında bir eşitsizlik bulunuyorsa, elektron yüklü ve iyonlaşmış atom meydana gelir.