İyonlaşma Enerjisi Nedir? İyonlaşma Enerjisi Nasıl Artar, Sıralaması Nasıldır?

Fizik biliminin önemli kavramları arasında enerji de yer almaktadır. Enerji direkt olarak gözlenmeyen özelliğe sahiptir. Hesaplanan bir sistemin geniş bir özelliği olarak ifade edilir. Fizik içinde önemli bir kelime ve değerdir. Çok farklı formda kullanılması mümkündür. İyonlaşma enerjisi de bu formlardan biridir. İyonlaşma enerjisinin sıralaması, İyonlaşma enerjisi nasıl artar? Yazımızda bu sorulara ilişkin detayları bulabilirsiniz.

İyonlaşma Enerjisi Nedir?

İyonlaşma enerjisi, gaz halinde olan atom ile ilişkili enerji türü olarak tanımlanabilir. Bir maddeden elektron koparmak için iyonlaşma enerjisine ihtiyaç duyulmaktadır. Gaz Halinde bulunan atomlardan elektron koparma amacı ile kullanılan az seviyedeki enerji miktarına bu isim verilmektedir. İyonlaşma enerjisi artması için bazı noktalarda kurallar vardır. İ harfi ile gösterilir. Mol cinsinden ifade edilir. Atomlardan iyon oluşmaktadır ve iyonlaşma enerjisi bu şekilde olur.

İyonlaşma Enerjisi Nasıl Artar?

Elementlerin sıralandığı tablo periyodik tablo ismini almaktadır. Sol tarafından sağ tarafa gidilmesi halinde iyonlaşma enerjisinde artma meydana gelir. Artan iyonlaşma enerjisi birinci iyonlaşma enerjisidir. Sol taraftan sağa doğru gidilmesi halinde elektrik çekim gücü ile artar.

İyonlaşma enerjisi sıralaması, periyodik tabloda numara artması ile birlikte iyonlaşma enerjisi azalmaktadır. Gruplarda iyonlaşma sıralaması 1A < 3a="">< 2a="">< 4a="">< 6a="">< 5a="">< 7a="">< 8a="" şeklinde="" ifade="">

İyonlaşma Enerjisi Özellikleri

İyonlaşma enerjisi özellikleri itibari ile de incelenmesi gereken bir konudur. 1. Ve 2. Olmak üzere ikiye ayrıldığını söyleyebiliriz. 1. İyonlaşma enerjisi, 2. İyonlaşma enerjisinden daha azdır. İyonlaşma enerjisi her atom için endortermik olarak ölçülmüştür. Çekirdeği ile arasında ters orantısı bulunmaktadır. Çekirdek yükü artması ile iyonlaşma enerjisi de aynı doğrultuda atar.

İyonlaşma enerjisi sıralama konu başlığında çok fazla merak edilen soru olduğunu bilmek gerekir. Bu nedenle konuyu net kavramak için iyi bir şekilde okuma yapmak gerektiğinin altını çizmek gerekir.