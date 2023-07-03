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Giriş Tarihi: 3.7.2023 13:07 Son Güncelleme: 3.7.2023 13:07

İyonosfer Nedir? Atmosferin Katmanlarından İyonosfer Özellikleri Neler, Hangi Katmanları Kapsar?

Atmosferle ilgili araştırmalarda karşınıza çıkan kavramlardan biri de iyonosferdir. İyonosfer nedir araştırması içinde İyonosfer özellikleri neler sorusuna da cevap bulabilirsiniz. Peki, İyonosfer neyden oluşur? İyonosfer kaç km gibi sorular da konunun ayrıntılarında incelenen konular arasındadır. İyonosfer kaçıncı katman ve hangi katmanda gibi soruları sizler için araştırdık ve konuyu yazımızda derledik.

İyonosfer Nedir? Atmosferin Katmanlarından İyonosfer Özellikleri Neler, Hangi Katmanları Kapsar?

Atmosfer, toplam 7 katmandan oluşur. Bu katmalar arasında yer alan İyonosfer nedir? Konu ile ilgili temel araştırmalar arasında İyonosfer özellikleri neler sorusunun özel bir yeri vardır. İyonosfer neyden oluşur sorusunun irdelendiği çok sayıda bilimsel makale bulunmaktadır. İyonosfer kaç km konusu da genel kültür açısından çok önemlidir. İyonosfer kaçıncı katman ve iyonosfer hangi katmanda sorularının cevapları yazımızın devamında.

İyonosfer Nedir?

Atmosferin 7 katmanı vardır. Bu katmanlar sıralanırken dıştan içe doğru bir sıralama yapılır. Söz konusu sıralama aşağıdaki gibidir.

  • Egzosfer
  • İyonosfer
  • Termosfer
  • Mezosfer
  • Ozonosfer
  • Stratosfer
  • Troposter

Atmosfer, dünyayı göktaşı ve güneşin zararlı ışınlarından koruyan bir tabakadır. Bu tabaka esasında bir hava tabakasından ibarettir. Atmosferin % 71 lik kısmı azot, % 28 lik kısmı oksijen ve geri kalan % 1lik kısmı ise diğer gazlardan oluşur.

İyonosfer, atmosferdeki dıştan içe doğru 2. katmandır. Bu katman, yeryüzündeki tüm seslerin duyulabildiği ve yankılandığı bölümdür.

İyonosfer Özellikleri Neler?

Atmosferde bulunan her katmanın özelliği birbirinden farklıdır. Bu katmanlar içinde yer alan iyonosferin özelliklerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

  • Bu tabaka üzerine gelen radyo dalgalarını yansıtır.
  • İyonosferde bulunan gazlar iyon şeklinde bulunur.
  • Radyo dalgalarının çok iyi iletildiği bir tabakadır.
  • Sıcaklık son derece yüksektir. Fakat iyonosferde bulunan gazlar çok seyrek olduğundan termometre ile ölçüler sıcaklık çok düşüktür.
  • Atmosferin 70 ila 400 km'lik kısmını kapsar.

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İyonosfer Nedir? Atmosferin Katmanlarından İyonosfer Özellikleri Neler, Hangi Katmanları Kapsar?
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