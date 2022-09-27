İyonya Ne Demek? İyonya Denizi Nerede ve Hangi Bölgede, Hangi Şehirleri Kapsıyor?

İyonya neresi sorusunun cevabı için hiç kuşkusuz, önce İyon Uygarlığı hakkında bilgilere ulaşılmalıdır. Bu araştırmanın sonucuna bağlı olarak ise İyonya nerenin eski adı sorusunun cevabına da ulaşılacaktır. İşte, İyonya, İyon Uygarlığı ve İyonya bölgesi eski adı gibi soruların tüm cevapları...

İyonya Ne Demek?

İyonya; Yunancada ''Ιωνία yani Ionia'' olarak adlandırılan ve Anadolu Bölgesi içerisinde yer alan günümüz Aydın ve İzmir şehirlerinin sahil şeritlerine Antik Çağ'da verilen isimdir. İyonya; tarih boyunca hiçbir zaman birleşik bir devlet olmadı ve polis şehir devleti olarak devamlılığını sürdürdü. Ayrıca İyonya, ismini, Arkaik Dönem içerisinde (MÖ 600-480) asıl olarak Ege Denizi adalarına ve kıyılarına yerleşip konumlanan İyon kabilesinden almıştır.

İyonya Denizi Nerede ve Hangi Bölgede, Hangi Şehirleri Kapsıyor?

Geçmişte; Küçük Menderes ve Büyük Menderes nehirleri arasında duran kıyı bölgelerinin tümüne İyonya ve burada yaşayan topluluklara ise İyonlar deniyordu. Gerek ulaşım, gerek ise ticari açıdan tarihsel süreç boyunca, önemi hiçbir zaman azalmamış olan İyonya Denizi ise; Akdeniz ve Adriyatik Denizi arasında yer alıyor. İyon Denizi'nin kuzeyinde, İtalya'nın güney tarafında konumlanan Sicilya, Salento ve Calabria; İyon Denizi'nin doğusunda ise, Yunanistan'a bağlı olan Zakintos, Korfu, Kefalonya, Arnavutluk, Levkas adaları, İthaka ve Yunanistan Yarımadası bulunmaktadır. İyon Denizi, Avrupa'da bulunuyor ve ayrıca kıyılarının büyük bölümü İtalya, Yunanistan ve de Arnavutluk ülkelerindedir. İçerisinde Paxos, Anti-Paxos, İthaka ve Kefalonia gibi adaları da barındıran İyonya Denizi'nin bölgesi ve konumunun yanı sıra, kapsadığı şehirler ise şu şekilde sıralanabilir;

Siraküza

Messina

Taranto

Himara

Korfu

Gumeniçe

Preveze

Astakos

Parga

Argostolion

Pylos

Methone

Patra

Ayasaranda

Katanya

Antik Çağ'dan bu yana, ticari açıdan eski topluluklar için oldukça mühim olan İyon Denizi'nin; eski bilgilere göre, Akdeniz'in devamı niteliği olduğu da görüşler arasında yer almaktadır.