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Giriş Tarihi: 27.9.2022 09:09 Son Güncelleme: 27.9.2022 09:13

İyonya Ne Demek? İyonya Denizi Nerede ve Hangi Bölgede, Hangi Şehirleri Kapsıyor?

İyonya Ne Demek? İyonya Denizi Nerede ve Hangi Bölgede, Hangi Şehirleri Kapsıyor?

Tarih boyunca her coğrafyada çeşitli topluluklar ve devletler var olmuştur. İyonya da eski çağlarda yer alan yaşam alanlarından ve önemli coğrafi konumlardan bir tanesidir. Hem İyonya ne demek, hem de İyonya neresi gibi sorular ise tarih meraklılarının çözmek istediği sorular arasında yer alıyor. Peki, geçmiş tarihte oldukça önemli olan İyonya ne anlama geliyor? İyonya Denizi hangi coğrafi konumda ve hangi illeri kapsamaktadır? Sizler için derledik...

İyonya neresi sorusunun cevabı için hiç kuşkusuz, önce İyon Uygarlığı hakkında bilgilere ulaşılmalıdır. Bu araştırmanın sonucuna bağlı olarak ise İyonya nerenin eski adı sorusunun cevabına da ulaşılacaktır. İşte, İyonya, İyon Uygarlığı ve İyonya bölgesi eski adı gibi soruların tüm cevapları...

İyonya Ne Demek?

İyonya; Yunancada ''Ιωνία yani Ionia'' olarak adlandırılan ve Anadolu Bölgesi içerisinde yer alan günümüz Aydın ve İzmir şehirlerinin sahil şeritlerine Antik Çağ'da verilen isimdir. İyonya; tarih boyunca hiçbir zaman birleşik bir devlet olmadı ve polis şehir devleti olarak devamlılığını sürdürdü. Ayrıca İyonya, ismini, Arkaik Dönem içerisinde (MÖ 600-480) asıl olarak Ege Denizi adalarına ve kıyılarına yerleşip konumlanan İyon kabilesinden almıştır.

İyonya Denizi Nerede ve Hangi Bölgede, Hangi Şehirleri Kapsıyor?

Geçmişte; Küçük Menderes ve Büyük Menderes nehirleri arasında duran kıyı bölgelerinin tümüne İyonya ve burada yaşayan topluluklara ise İyonlar deniyordu. Gerek ulaşım, gerek ise ticari açıdan tarihsel süreç boyunca, önemi hiçbir zaman azalmamış olan İyonya Denizi ise; Akdeniz ve Adriyatik Denizi arasında yer alıyor. İyon Denizi'nin kuzeyinde, İtalya'nın güney tarafında konumlanan Sicilya, Salento ve Calabria; İyon Denizi'nin doğusunda ise, Yunanistan'a bağlı olan Zakintos, Korfu, Kefalonya, Arnavutluk, Levkas adaları, İthaka ve Yunanistan Yarımadası bulunmaktadır. İyon Denizi, Avrupa'da bulunuyor ve ayrıca kıyılarının büyük bölümü İtalya, Yunanistan ve de Arnavutluk ülkelerindedir. İçerisinde Paxos, Anti-Paxos, İthaka ve Kefalonia gibi adaları da barındıran İyonya Denizi'nin bölgesi ve konumunun yanı sıra, kapsadığı şehirler ise şu şekilde sıralanabilir;

  • Siraküza
  • Messina
  • Taranto
  • Himara
  • Korfu
  • Gumeniçe
  • Preveze
  • Astakos
  • Parga
  • Argostolion
  • Pylos
  • Methone
  • Patra
  • Ayasaranda
  • Katanya

Antik Çağ'dan bu yana, ticari açıdan eski topluluklar için oldukça mühim olan İyon Denizi'nin; eski bilgilere göre, Akdeniz'in devamı niteliği olduğu da görüşler arasında yer almaktadır.

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