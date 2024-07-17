İYTE her yıl olduğu gibi yine altın madalya aldı

Bağımsız bir araştırma kuruluşu olan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) tarafından yapılan sıralamada 50 bin öğrencinin oylarıyla belirlenen sonuçlara göre Rektör Baran, Rektör Performansı Değerlendirme Ölçeğinde "Altın Ödül" almaya hak kazandı.

GENEL MEMNUNİYETTE DE 2. SIRADA YER ALDI

Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin üniversitelerinden tatmin olma düzeylerini belirlemek ve üniversiteleri sıralama amacıyla yapılan sonuçlara göre; İYTE Genel Memnuniyet Sıralamasında ikinci sırada yer aldı.

2016 YILINDAN BU YANA HEP A+ ALIYOR

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜniAr) tarafından 2016 yılından bu yana yapılan araştırmalarda hep A+ üniversite olmayı başaran İYTE, 2024 yılı sıralamasında da A+ alma başarısı elde etti.

TÜMA NEDİR?

Türkiye genelinde 208 üniversiteden yaklaşık 50 bin öğrenci ile yapılan görüşmelerde öğrencilere farklı başlıklar altında sorular yöneltildi. Üniversite öğrencilerinin üniversitelerinden tatmin olma düzeylerini ölçüldü. Üniversiteler; Öğrenim Deneyiminin Tatminkârlığı, Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu, Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet, Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği ile Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği kriterlerine göre puanladı. Anket sonuçlarına göre; İYTE Genel Memnuniyet Sıralamasında Türkiye ikinciliği elde etti.

REKTÖR BARAN ÖDÜL HAKKINDA NE SÖYLEDİ?

Yakın dönemde İYTE'nin ulusal ve küresel başarılarına yenisini eklediğini vurgulayan Rektör Baran konuyla ilgili şunları söyledi: "Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2024 Rektör Performansı Değerlendirme sıralamasında olarıyla beni altın ödül ile onurlandıran sevgili öğrencilerimize, Enstitümüzün sürekli artan başarı grafiğine emek ve özveriyle katkıda bulunan tüm değerli İYTE'lilere ve kıymetli paydaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Mensubu olmaktan her zaman gurur duyduğum İYTE'mizde öğrencilerimize iyi bir akademik eğitim vermenin yanı sıra onları rol model lider bireyler, girişimciler ve bilim insanları olarak yetiştirmek, her anlamda örnek ve yaşayan bir kampüs olmak amacıyla projeler yürütüyor, var gücümüzle çalışıyoruz. İYTE olarak yine ülkemizin en prestijli sıralamalarından birinde zirvede olmanın haklı gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ülkemizin küresel rekabette marka değerini yükseltmek için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz."

REKTÖR BARAN KİMDİR?

Prof. Dr. Yusuf Baran, 11 Aralık 1977 tarihinde doğdu. 1998 yılında Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Biyoloji Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek Lisans derecesini 2002 ve Doktora derecesini 2006 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden aldı. Doktora çalışmaları esnasında aldığı NATO bursu ile ABD, Medical University of South Carolina'da misafir araştırmacı olarak çalıştı (2005 Temmuz-2006 Temmuz).

Prof. Dr. Yusuf Baran'ın çeşitli kurumlar tarafından desteklenen 40'ın üzerinde bilimsel araştırma projesi, 500'ün üzerinde yayınlanmış bilimsel makalesi, ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş bildirisi ve Kanser Moleküler Biyolojisi kitabı bulunmaktadır.

Bilim, teknoloji, diplomasi konulu ulusal ve uluslararası toplantı/ kongre/ forumlarda 700'ün üzerinde konferans vermiştir.

Dr. Baran'ın ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından verilmiş 100'ün üzerinde ödülü bulunmaktadır.

Bu ödüllerden bazıları;

-2013 Yılında, Dünya Ekonomik Forumu'nun her yıl tüm dünyadan "akademik mükemmeliyet, topluma hizmet ve bilim ile dünyayı değiştirme potansiyeli" bulunan 40 yaşın altındaki 40 lider genç bilim insanına verdiği "Yılın Genç Bilim İnsanı Ödülü"

-2014 yılında Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Organizasyonu'ndan "Bilimsel Önderlik Alanında Türkiye'nin en Başarılı İnsanı Ödülü"

-2017 Yılında Türk Eczacılık Akademisi'nden, 2016 yılında Deneysel Hematoloji Derneği'nden, 2013 Yılında Bilim Kahramanları Derneği'nden ve 2010 yılında Türkiye Bilimler Akademisi'nden "Yılın Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü"

-Yükseköğretimin Oskarı olarak bilinen ve Londra Merkezli uluslararası üniversite derecelendirme platformu Times Higher Education tarafından verilen The Awards Asia 2024'te Liderlik ve Yılın Yönetim Ekibi Ödülü"

Birleşmiş Milletler tarafından kurulan Dünya Bilimler Akademisi'nin tüm dünyadan beş kişiye verdiği bölgesel ödüller kapsamında "Bilim Diplomasi Ödülü"nü almıştır.

Dr. Baran, 28 Kasım 2018 tarihi itibariyle İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü ve İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır. Dr. Baran ayrıca 21 Haziran 2022 tarihinden itibaren Üniversitelerarası Kurul Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

