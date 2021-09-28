İzah Eş Anlamlısı Nedir? İzah Kelimesinin Eş Anlamlısı

Genellikle bir fiil olarak karşımıza çıkan izah kelimesi halen kullanım alanına sahip eski sözcüklerden biridir. Yine de genellikle büyüklerimiz tarafından kullanılan bu kelimenin yerine çoğu kişi daha modern olması nedeni ile bu kelimenin eş anlamlısını kullanmayı tercih etmektedir.

İZAH EŞ ANLAMLISI

İzah kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre eş anlamlıları bulunmaktadır. İzah kelimesinin eş anlamlısı "açıklama" sözcüğüdür. Yani izahın eş anlamlısı açıklamadır. Lakin halk arasında izah kelimesi yerine anlatma, yorum veya belirtme kelimeleri de kullanılmaktadır. Yine de izah eş anlamlısı olarak bu kelimelerin kullanımı tam olarak doğru değildir.

İzah ve açıklama eş anlamlı kelimeler olduğundan birbirleri yerine rahatlıkla her cümlede kullanılabilmektedir. Lakin bu durum izahın halk arasındaki diğer anlamları için geçerli değildir. Halk arasında kullanılan bu kelimeler ancak duruma göre izah kelimesi ile birebir anlamı taşıyabilmektedir. Bu nedenle "izahın eş anlamlısı nedir?" sorusunun yanıtı olarak sadece açıklama sözcüğü verilebilir.

İZAH NE DEMEK? TÜRK DİL KURUMU'NA GÖRE İZAH TANIMI

İzah sözcüğü Türkçe kökenli bir kelime değildir. İzah sözcüğü Arapça kökenlidir. İzah kelimesi Arapça da netleştirme, aydınlatma ve anlaşılır kılma anlamlarına gelen "idah" kelimesinden türeyerek dilimize geçmiştir. Yapılan araştırmalar izah kelimesinin yazılı olarak ilk 1680 yılında Meninski'nin sözlüğünde geçtiğini ortaya koymuştur.

İzah kelimesinin Türk Dil Kurumu'na göre anlamı "açıklama" kelimesidir. Açıklama aynı zamanda izah kelimesinin de aş anlamlısıdır. İzah kelimesinin kullanılışına örnek vermek gerekirse;

"Bu yaptığının bir izahı yoktu." (Bu yaptığının bir açıklaması yoktu.)

İzah sözcüğü genellikle "açıklamak, aydınlatmak" anlamlarına gelen bir fiil kalıbı olarak "izah etmek" şeklinde kullanılmaktadır.