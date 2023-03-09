İzhar Harfleri Nelerdir? Tecvitte İzhar Harfleri Nasıl Okunur, Örnekleri Neler?

Kuran-ı Kerim'i doğru okumak için izhar harfleri nelerdir sorusunun cevabına bakmak gerekir. Çünkü bu cevabı öğrendiğiniz zaman Kuran'ı Kerim'i daha doğru bir şekilde okuyabilirsiniz. Bu yüzden izhar harfleri nasıl okunur öğrenmenizde fayda var. Sizler için bu konu hakkındaki araştırmamızı yaptık. Bulduğumuz sonuçlarda tecvitte izhar harfleri örnekleri ile beraber kaç tane olduğunun sorusunu da yanıtlayacağız. İçeriğimizin devamında izhar harfleri nelerdir sorusunun cevabını ayrıntıları ile bulabilirsiniz

İzhar Harfi Nedir?

Sözlükte "ortaya çıkmak" anlamındaki zuhur kökünden türeyen izhar "bir şeyi açıklamak, ortaya çıkarmak; açıktan okumak" anlamlarına gelir. Tecvit ilminde iki harfin arasını ayırma (harfi mahrecinde okuma), iki harfin seslerini birbirine karıştırmadan açık okumak demektir.

Kuran-ı Kerim okuma yöntemi olarak tanımlanan tecvit, kelimelerin inceliği, kalınlığı, ağızdan çıkış özelliğine göre farklılık göstermektedir. Tecvit, Kuran-ı Kerim'i doğru ve güzel okuma sanatıdır. İzhar harflerini de tecvit ilminin bir kuralı olup Kuran-ı Kerim'i tecvit kurallarına göre okumak vaciptir. Kuran-ı Kerim bu kurala göre okunmadığında başka manalar çıktığı için her Müslümanın tecvit kurallarına göre Kuran-ı Kerim'i okuması önemlidir.

İzhar yapmanın sebebi ise nun-u sakin ve tenvin ile izhar harflerinin mahreçlerinin birbirine uzak olmasıdır.

İzhar Harfleri Nelerdir?

Tenvin veya nun-u sakinden sonra şu altı harften biri bulunduğu zaman (Tecvit hükmü) izhar olur: Elif, Ha, Hı, Ayın, Gayın, He.

Tenvin, kelimelerin sadece son harfinin üstünde görünür. Aynı zamanda iki üstün, iki esre ve iki ötre de denilmektedir. Tenvin, iki üstün ise beraberinde bulunduğu ince harfi en, kalın harfi an sesiyle okutur. İki esre ise ince harfleri in, kalın harfleri ın sesiyle okutur. İki ötre ise ince harfleri un ile ün arasında bir sesle, kalın harfiyse un sesiyle okutur.

Nun-u sakin, cezimli (tutarlı), üzerinde cezim işareti bulunan nun demektir. Kelime ortasında yada sonunda olabilir.

İzharda şunlara dikkat edilmelidir: Sakin nun veya tenvinin özü açıklanmalı, sükûn üzerinde sekte yapılmayıp izhar harflerinden tamamen ayrılmamalıdır. Nunun sükûnu kalkale yapılmamalıdır. Sükûn üzerinde de gereğinden fazla durulmamalıdır.

İzhar Harfleri Nasıl Okunur?

Tenvin veya Cezimli Nun'dan sonra Elif, Ha, Hı, Ayın, Gayın, He bu altı harften biri gelirse harfler aynen yazıldığı gibi değişikliğe uğramadan okunur. İzhar, iki harfi olduğu gibi okumak demektir. Her iki harf açık ve net bir şekilde, peş peşe yani seslere ara vermeden okunmalıdır.

Tenvin veya sakin nundan sonra, boğaz harfleri (Hurûf-ı Halk) dediğimiz Elif, Ha, Hı, Ayın, Gayın bu altı harften biri gelirse bu tenvin veya sakin nunun, idğamsız, iklâbsız ve ihfâsız açıkça okunması gerekir.

İzhar Çeşitleri

1. Dil İzharı (İzhar-ı Lisani / Halkî): 6 izhar harfiyle yapılır.

2. İzhar-ı Kelime-i Vahide: Sakin nun, vav veya ya harflerinden önce gelir ve onlardan biriyle aynı kelimede olursa izhar yapılarak okunur.

3. Mim-i Sakinin İzharı "Dudak izharı" : Sakin mimden sonra mim ve be harfleri dışında bir harfin gelmesiyle yapılır.

4. İzhar-i Kameriyye: Lam-i tarif denilen el takısından sonra kameri harflerden birisinin gelmesiyle olur.

İzhar Örnekleri

مِنْ خَوْفٍ Bu ibarede izhar vardır. Çünkü nunu-u sakinden sonra izhar harflerinden olan hı (خ)harfi gelmiştir. Dolayısıyla hiçbir şekilde gizleme yapmadan, genizden ses çıkarmadan ve nun harfi hı harfine çevrilmeden açıkça normal bir nun olarak okunur.