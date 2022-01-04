İzin Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? İzin Kelimesinin Anlamı Nedir?

Öğrenmenin başlangıç noktası her zaman merak olmuştur. Kimi zaman gazete okurken kimi zaman ise bir sohbet esnasında ilgimizi çeken kelimeler olur ve o kelimenin anlamını, kökenini, eş anlamlısını merak eder araştırıp öğreniriz. Eş anlamlı kelimeleri bilmek hem hafızamızı hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur, bunların yanı sıra dilimizi çok daha akıcı ve güzel konuşmamıza fayda sağlar. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Arapça kökenli bir kelime olan izin kelimesinin bilinen iki tane eş anlamlısı vardır. İzin kelimesinin eş anlamlıları ve eş anlamlılarının kökenleri nedir? Bu soruların cevabının tamamını sizler için örneklerle derlediğimiz yazımızda bulabilirsiniz.
Bu iki kelime de izin sözcüğünün yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.
Bir işi yapmak için veya arzu edilen bir şeyi almak için birinden alınan, birine verilen onay anlamına gelir.