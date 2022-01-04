Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri İzin Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? İzin Kelimesinin Anlamı Nedir?
Giriş Tarihi: 4.1.2022 11:39 Son Güncelleme: 4.1.2022 11:39

İzin Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? İzin Kelimesinin Anlamı Nedir?

İzin Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? İzin Kelimesinin Anlamı Nedir?

İzin kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Bir işi yapmak için birinden alınan veya birine verilen onay anlamına gelen bir sözcüktür. Bu kelimenin kendisi gibi eş anlamlısı birçok kelime vardır. Günlük hayatımızda, sınavlar ve derslerde yahut bulmacalarda karşımıza çıkabilen izin kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Öğrenmenin başlangıç noktası her zaman merak olmuştur. Kimi zaman gazete okurken kimi zaman ise bir sohbet esnasında ilgimizi çeken kelimeler olur ve o kelimenin anlamını, kökenini, eş anlamlısını merak eder araştırıp öğreniriz. Eş anlamlı kelimeleri bilmek hem hafızamızı hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur, bunların yanı sıra dilimizi çok daha akıcı ve güzel konuşmamıza fayda sağlar. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Arapça kökenli bir kelime olan izin kelimesinin bilinen iki tane eş anlamlısı vardır. İzin kelimesinin eş anlamlıları ve eş anlamlılarının kökenleri nedir? Bu soruların cevabının tamamını sizler için örneklerle derlediğimiz yazımızda bulabilirsiniz.

İzin Sözcüğünün Eş Anlamlısı

  • Müsaade ( Arapça kökenli bir kelimedir)
  • İcazet ( Arapça kökenli bir kelimedir)

Bu iki kelime de izin sözcüğünün yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

İzin Kelimesinin Anlamı

Bir işi yapmak için veya arzu edilen bir şeyi almak için birinden alınan, birine verilen onay anlamına gelir.

İzin Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • İş yerinden izin alabilirsem senelik tatilimle birleştirip uzun bir seyahate çıkacağım.
  • Annem oldum olası bizim arkadaşlarımızda kalmamıza izin vermez.

İzin Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı

  • Büyüklerin müsaadesi olmadan gerçekleşen işten hayır gelmez.
  • Müsaadenizle biz bugün memlekete dönelim diyoruz.
  • Kocaman kadın dışarı çıkarken icazet almak zorunda değil.
  • Dershaneye yazılmam için babamdan icazet almam lazım.

ARKADAŞINA GÖNDER
İzin Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? İzin Kelimesinin Anlamı Nedir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA