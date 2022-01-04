İzin Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? İzin Kelimesinin Anlamı Nedir?

Öğrenmenin başlangıç noktası her zaman merak olmuştur. Kimi zaman gazete okurken kimi zaman ise bir sohbet esnasında ilgimizi çeken kelimeler olur ve o kelimenin anlamını, kökenini, eş anlamlısını merak eder araştırıp öğreniriz. Eş anlamlı kelimeleri bilmek hem hafızamızı hem de kelime dağarcığımızı genişletmeye katkıda bulunur, bunların yanı sıra dilimizi çok daha akıcı ve güzel konuşmamıza fayda sağlar. Sözcüklerin eş anlamlılarını bilir ve yazılarımızda, konuşmalarımızda kullanırsak tekrara düşmeyen akıcı bir dile sahip olmuş ve cümlelerimizi çeşitlendirmiş oluruz. Arapça kökenli bir kelime olan izin kelimesinin bilinen iki tane eş anlamlısı vardır. İzin kelimesinin eş anlamlıları ve eş anlamlılarının kökenleri nedir? Bu soruların cevabının tamamını sizler için örneklerle derlediğimiz yazımızda bulabilirsiniz.

İzin Sözcüğünün Eş Anlamlısı

Müsaade ( Arapça kökenli bir kelimedir)

İcazet ( Arapça kökenli bir kelimedir)

Bu iki kelime de izin sözcüğünün yerine kullanılabilmektedir. Hepsinin anlamı aynı olduğu için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede yazım bozukluğuna veya anlam kaymasına sebep olmaz.

İzin Kelimesinin Anlamı

Bir işi yapmak için veya arzu edilen bir şeyi almak için birinden alınan, birine verilen onay anlamına gelir.

İzin Kelimesinin Cümle İçinde Örnek Kullanımı

İş yerinden izin alabilirsem senelik tatilimle birleştirip uzun bir seyahate çıkacağım.

Annem oldum olası bizim arkadaşlarımızda kalmamıza izin vermez.

İzin Kelimesinin Eş Anlamlısının Cümle İçinde Örnek Kullanımı