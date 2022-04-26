İzlanda Para Birimi Nedir? İzlanda Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

İzlanda, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde yer alan 356.000 nüfusa sahip bir ada ülkesidir. Dünyanın en özgür ve eşit ekonomisine sahip olan İzlanda'nın en büyük gelir kaynağı sanayileşmiş balıkçılık sektörü ve tarımdır. İzlanda'nın refah seviyesinin yüksek olmasının başlıca sebepleri, yüksek seviyede serbest ticaret ve devlet müdahalesine sahip karma bir ekonomiye ve oldukça seyrek nüfusa sahip olmasıdır. Ekonomisi ve yaşam standartları ile dikkatleri üzerine çeken İzlanda'nın resmi para birimi nedir? İzlanda para birimi kaç TL'dir? İşte İzlanda para birimi hakkında detaylar...

İzlanda Para Birimi Nedir?

İzlanda resmi para birimi 1 Ocak 1981 yılında Central Bank of Iceland tarafından tedavüle çıkarılan ve yine aynı banka tarafından denetlenen İzlanda Kronudur. İzlanda Kronu'nun alt birimine "eyrir" ismi verilir ve İzlanda Kronu 100 eyrir birimine bölünür.

İzlanda Kronu'na ait 1, 5, 10,50 ve 100 Kron olmak üzere 5 adet madeni para 500, 1000, 5000 ve 10.000 Kron olmak üzere de 4 banknot para vardır.

İzlanda Para Birimi Kaç TL'dir?

Türkiye ve İzlanda arasında yapılan ihracat ve ithalat ortalama seviyenin altında kalmaktadır. İki ülke arasındaki ticaret hacmi ortalama 50 milyon dolar tutarındadır. Ülkemizin İzlanda'ya başlıca ihraç ettiği ürünler tuz, alçı, sülfür ve elektronik cihazlardır. İzlanda ise ülkemize en çok balık ve kabuklu deniz ürünleri, alüminyum, sıcak su kazanları ihraç etmektedir.

Bu bilgilere ek olarak yaz turizmi sezonunda ülkemize yaklaşık 3000 ila 4000 arasında İzlandalı turist gelmekte ve döviz bırakmaktadır. İki ülkenin ilişkileri ve İzlanda ekonomisi hakkındaki bilgiler doğrultusunda İzlanda para birimi kaç Türk Lirasına tekabül eder merak edilen konulardan birisidir. Güncel kurlara göre 1 İzlanda Kronu 0.11 Türk Lirasına tekabül eder.

İzlanda Para Birimi Sembolü Nedir?

Para birimlerinin dünya kurlarında geçerli uluslararası para kodları ve sembolleri vardır. İzlanda Kronu'nun uluslararası para kodu ISK, sembolü ise kr şeklindedir.