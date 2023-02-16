İzmihlal Ne Demek? İzmihlal Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

İzmihlal ne demek sorusunu araştırırken ilk etapta sözlük araştırması yapabilirsiniz. İzmihlal kelimesinin kökeni ve etimolojisi, bu kelimenin hangi dilden geldiği konusunda sizlere fikir verecektir. İzmihlal cümle içinde kullanımı için ise İstiklal Marşı'nın ilgili dizesi incelenmelidir. Mehmet Akif Ersoy, bu kelimenin derin anlam yapısından istifade ile dizelerin yapısını güçlendirmiştir. İstiklal Marşı'nda İzmihlal ne anlama gelir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

İzmihlal Ne Demek?

İzmihlal, ülkemizde herkesin kulak aşinalığı olan bir kelimedir. Bu kelimeyi herkes duymuş olsa da çoğu kimse bu sözcüğün anlamını bilmez. İzmihlal, TDK sözlüğünde de anlamına yer verilmiş bir kelimedir. İzmihlal en temel tanımı ile "çökme, yıkılma" demektir. Çökme ya da yıkılma anını ifade ederken bu kelimenin derin anlam gücünden istifade edilir.

İzmihlal, günlük hayatta kullanılan bir kelime değildir. Fakat yazılı metinlerde bu kelimenin kullanıldığını görebilirsiniz. İstiklal Marşımızda da bu kelime çökme ya da yıkılmayı ifade etmek için kullanılmıştır.

İstiklal Marşı'nda İzmihlal Ne Anlama Gelir?

İstiklal Marşı 10 kıtadan oluşan muhteşem bir şiirdir. Mehmet Akif Ersoy yazdığı bu şiir ile Türkiye Cumhuriyeti'nin haklı mücadelesi ve kutlu zaferini anlatmıştır. İzmihlal kelimesi İstiklal Marşı'nın son kıtasının 3. mısrasında geçmektedir. Söz konusu mısra; "Ebediyen sana yok, ırkıma yok izmihlal" şeklindedir. Burada şair, hiçbir zaman Türk ırkının ve bayrağının yıkılmayacağını, çökmeyeceğini ifade etmiştir. Özellikle Osmanlıca kelimelerin hâkim olduğu divan edebiyatı şiirlerinde de izmihlal kelimesinin kullanıldığını görebilirsiniz.