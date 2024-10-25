İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nerede? İzmir Atatürk EAH Hangi Semtte, Nasıl Gidilir?

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşım, İzmir'in gelişmiş ulaşımı sayesinde oldukça kolaydır. Sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyduğunuzda, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaşım oldukça kolaydır. Planlamanızı yaparak, ihtiyaç duyduğunuz sağlık hizmetlerine erişebilirsiniz. İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi nerede, hangi semtte, nasıl gidilir demeden önce hangi sağlık hizmetine ihtiyacınız olduğunu ve burada çözüm bulup bulamayacağınızı öğrenmenizde fayda vardır.

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nerede?

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Karabağlar ilçesinde yer almaktadır. Karabağlar, ulaşım açısından oldukça elverişli bir konuma sahiptir. Hastane, hem şehir merkezi hem de çevre ilçelerle bağlantılı bir lokasyonda bulunmaktadır.Hastanenin tam adresi:

Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Basın Sitesi - İZMİR 35360

İzmir Atatürk EAH Hangi Semtte, Nasıl Gidilir?

İzmir'de gelişmiş bir toplu taşıma ağı olduğu için hastaneye ulaşım oldukça kolaydır. İzmir Metrosu, otobüsler ve hatta bazı özel halk otobüsleri ile hastaneye ulaşabilirsiniz.

Otobüs: Bu otobüslerle hastaneye direkt ulaşabilirsiniz:

• 16, Vatan Mah. - Üçyol Metro

• 18, Yeşilyurt - Konak

• 520, Salih Omurtak - Üçyol Metro

• 575, Maliyeciler Mahallesi̇ - Üçyol Metro

• 579, Üçyol Metro

• 19, Konak

• 523, Üçyol Metro

• 879, F.Altay

Özel Araçla Ulaşım: Özel aracınızla hastaneye gelmek isterseniz, hastanenin kendi otoparkı bulunmaktadır. Ancak, İzmir trafiği yoğun olabileceğinden, özellikle saat seçimi yapmanızda fayda var.