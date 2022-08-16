İzmir Diyarbakır Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla İzmir Diyarbakır Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Mesafe Var?

Farklı amaçlar için iki şehir arasında seyahat etmeyi planlıyorsanız seyahatin amacına göre ulaşım türlerini iyi belirlemeniz gerekir. Acil olan seyahatler için havayolu daha kısa sürerken özel araçlarını tercih edenler için daha uzun bir mesafeden bahsedilebilir. İzmir ve Diyarbakır arası mesafe detaylarını yazımızda bulabilirsiniz.

İzmir Diyarbakır Arası Kaç Kilometre?

İzmir ve Diyarbakır arasındaki mesafe 1411 kilometredir. Bu mesafe kuş uçuşu olarak hesaplandığında yolculuk yaklaşık olarak 1145 kilometreye iner. Kuş uçuşu mesafe az olduğu gibi havayolu ile seyahat edenler için sürede daha azdır.

İzmir Diyarbakır Arası Mesafe Kaç Km?

İzmir ve Diyarbakır arasındaki mesafe konusunda kişilerin bilmesi gereken en önemli unsurlardan birisi de yakıt konusudur. Dizel araç sahipleri bu iki şehir arasında seyahat ederken 77,61 litre yakıt tüketmek durumundadır. Benzinli bir araç modeli tercih eden kullanıcılar ise 112,88 litre tüketmek durumunda kalırlar.

İzmir Diyarbakır Arası Kaç Saat?

İzmir'den Diyarbakır'a gidebilmek için ulaşım araçlarının ne kadar sürede ulaştığını da bilmeniz gereklidir. Bu sürede eğer karayolu aracı tercih ediyorsanız 16 saat 7 dakika gibi bir sürede ulaşabilirsiniz.

Uçakları tercih ediyorsanız ise 2 saat gibi kısa bir sürede iki şehir arasında yer değiştirme imkanı bulabilirsiniz.