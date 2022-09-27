İzmir Erzurum Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle, Özel Araçla Erzurum İzmir Kaç Kilometre Ve Kaç Saat Sürer?

Şehirlerarası seyahatlerde hem mesafe hem de süre oldukça merak edilen konular arasında yer alır. iki şehir arasında seyahat planları yapıyorsanız kilometre olarak uzaklığını ve saat olarak da süresini bilmeniz gerekir. İzmir ve Erzurum arası mesafe ve saat detaylarını yazımızda bulabilirsiniz.

İzmir Erzurum Arası Kaç Kilometre?

İzmir Erzurum arasındaki mesafe kilometre cinsinden hesaplanır. Bu mesafe süre üzerinde de son derece etkilidir. Karayolundan seyahat edecekler için mesafe 1467 kilometredir.

Aynı şekilde uçak tercih edenler için ise 1229 kilometredir. Bu mesafeler süre açısından karayolunda ve havayolunda farklı olarak değerlendirmeye alınır.

İzmir Erzurum Arası Mesafe Kaç Km?

İzmir'den Erzurum'a giderken harcamanız gereken yakıt miktarı da mesafeye göre belirlenir. 1467 kilometrelik yolu dizel aracınız ile gidecekseniz 80,69 litre yakıta gereksiniminiz bulunur. Eğer bu mesafeyi benzinli bir araç ile gidecekseniz 117,36 litre yakıta ihtiyacınız olur.

İzmir Erzurum Arası Kaç Saat?

Mesafenin süre üzerindeki etkisine bakıldığında ise İzmir'den Erzurum'a gidecek olan kişiler karayolundan 1467 km yolu 16 saat 50 dakikada gidebilirler. Bununla birlikte havayolunu tercih eden kişiler ise 1229 km yol için 2 saat 8 dakika zaman harcarlar.