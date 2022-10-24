İzmir İktisat Kongresi Tarihi – İzmir İktisat Kongresi Kararları, Toplanma Amacı ve Önemi Nedir, Hangi İlke ile İlgili?

Kazım Karabekir tarafından başkanlığı yürütülen İzmir İktisat Kongresi tarihi pek çok vatandaş tarafından merak ediliyor. Pek çok sınavda da çıktığı için öğrenciler İzmir İktisat Kongresi kararları, toplanma amacı ve önemi nedir diye merak ediyor. Dönemin Türkiye yönetici kadrosu, Kurtuluş Savaşı ile kazanılan zaferden sonra ekonomik bağımsızlığı öngörüyordu. Peki, İzmir İktisat Kongresi hangi ilke ile ilgili? Konu hakkında merak ettiğiniz tüm detaylar yazımızın devamında sizinle.

İzmir İktisat Kongresi Ne Zaman Yapıldı?

İzmir İktisat Kongresi ya da diğer adıyla I. İktisat Kongresi, 17 Şubat 1923 tarihinde Manisa temsilcisi Kazım Karabekir, Asım ve Fevzi Çakmak Paşalar ile birlikte Rus Büyükelçisi İbrahim Abilof'un katılımları ile başlamıştır.

İzmir İktisat Kongresi'nin Önemi Nedir?

TBMM'nin o dönemki başlıca uğraşı, yurdu işgalden kurtarmaktı. Yine de öngörülen ekonomik bağımsızlık hedefinin nasıl gerçekleştirileceğine dair bir kongre gerçekleştirildi. Kongrenin başkanı ise Kazım Karabekir olarak belirlenmiştir.

İzmir'in kurtuluşundan 5 ay sonra ve Lozan Antlaşması'nın imzalanmasından 4 ay önce toplanan kongre, Anadolu kurtuluş hareketinin iktisadi yönünü göstermesi açısından son derece önemli olarak görülüyor.

İzmir İktisat Kongresi, ekonomik doktrinlere saplanmamış bilime ve ülkenin içerisinde yer alan ekonomik duruma uyan akla yatkın çözümler getirmiştir.

İzmir İktisat Kongresi'nde Alınan Kararlar Nelerdir?

İzmir İktisat Kongresi kararları arasında yer alan en önemli kararlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: