İzmir İlçeleri: İzmir İlçeler Haritası İle Kaç Tane Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

İzmir sadece sanayi ya da turizm ile değil tarihi olarak da ön plana çıkan şehirlerimizdendir. Tarihi boyunca çok fazla medeniyetin izlerini taşıyan İzmir hala içinde çok farklı medeniyetten insanları barındırmaktadır. Bu açıdan da İzmir ilimizin yabancılar tarafından da yerleşim açısından tercih edildiğini söylemek mümkün olur.
Son güncel nüfus sayımına göre İzmir'in nüfusu 4.425.789'dur. Bir önceki nüfus sayımına oranla nüfusunda %0,71 artış meydana gelmiştir. Bu da 31.095 kişiye denk gelmektedir. Ülkemizin en büyük 3.şehri olan İzmir'in 30 ilçesi bulunmaktadır.
İzmir merkez ilçeleri 11 tane iken kalan 19 ilçe diğer ilçeleridir. Nüfus açısından en kalabalık ilçesi Buca iken nüfusu en az ilçesi ise Karaburun ilçesidir. İzmir ilinin bazı ilçeleri deniz kenarında bazıları ise denize çok uzak içerilerde bulunurlar. İşte İzmir ilçeleri ve ilçelerin nüfus bilgileri;
Ege bölgemizin en büyük şehri İzmir'in ilçe konumlarını daha iyi anlamak için görsel ile desteklemek en önemlisidir. İzmir merkez konum ve ilçelerin konumu harita üzerindeki görünüşü aşağıdaki gibidir;