İzmir İlçeleri: İzmir İlçeler Haritası İle Kaç Tane Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

İzmir sadece sanayi ya da turizm ile değil tarihi olarak da ön plana çıkan şehirlerimizdendir. Tarihi boyunca çok fazla medeniyetin izlerini taşıyan İzmir hala içinde çok farklı medeniyetten insanları barındırmaktadır. Bu açıdan da İzmir ilimizin yabancılar tarafından da yerleşim açısından tercih edildiğini söylemek mümkün olur.

İzmir İlçeleri

Son güncel nüfus sayımına göre İzmir'in nüfusu 4.425.789'dur. Bir önceki nüfus sayımına oranla nüfusunda %0,71 artış meydana gelmiştir. Bu da 31.095 kişiye denk gelmektedir. Ülkemizin en büyük 3.şehri olan İzmir'in 30 ilçesi bulunmaktadır.

İzmir merkez ilçeleri 11 tane iken kalan 19 ilçe diğer ilçeleridir. Nüfus açısından en kalabalık ilçesi Buca iken nüfusu en az ilçesi ise Karaburun ilçesidir. İzmir ilinin bazı ilçeleri deniz kenarında bazıları ise denize çok uzak içerilerde bulunurlar. İşte İzmir ilçeleri ve ilçelerin nüfus bilgileri;

Balçova – Merkez İlçe: 80.513 kişi. Bayraklı – Merkez İlçe: 296.839 kişi. Bornova – Merkez İlçe: 452.867 kişi. Buca – Merkez İlçe: 517.963 kişi. Çiğli – Merkez İlçe: 209.951 kişi. Gaziemir – Merkez İlçe: 137.856 kişi. Güzelbahçe – Merkez İlçe: 37.572 kişi. Karabağlar – Merkez İlçe: 478.788 kişi. Karşıyaka – Merkez İlçe: 347.023 kişi. Konak – Merkez İlçe: 336.545 kişi. Narlıdere – Merkez İlçe: 63.438 kişi. Aliağa: 103.364 kişi. Bayındır: 40.049 kişi. Bergama: 104.980 kişi. Beydağ: 12.197 kişi. Çeşme: 48.167 kişi. Dikili: 46.587 kişi. Foça: 33.611 kişi. Karaburun: 11.927 kişi. Kemelpaşa: 112.049 kişi. Kınık: 28.513 kişi. Kiraz: 43.674 kişi. Menderes: 104.147 kişi. Menemen: 193.229 kişi. Ödemiş: 132.769 kişi. Seferihisar: 52.507 kişi. Selçuk: 37.689 kişi. Tire: 86.758 kişi. Torbalı: 201.476 kişi. Urla: 72.741 kişi.

İzmir İlçeler Haritası

Ege bölgemizin en büyük şehri İzmir'in ilçe konumlarını daha iyi anlamak için görsel ile desteklemek en önemlisidir. İzmir merkez konum ve ilçelerin konumu harita üzerindeki görünüşü aşağıdaki gibidir;