İzmir KYK Yurtları - Kız ve Erkek KYK Yurtları İzmir’de Nerede Var, Kaç Tane?

İzmir KYK yurtları bakımından hayli gelişmiş illerimizden biridir. Hal böyle olunca üniversite eğitimi için İzmir'e gelen öğrenciler barınma ihtiyacı için ilk olarak KYK yurtlarını tercih etmektedir. Tercih ve başvuru yapmada evvel kız ve erkek KYK yurdu İzmir'de nerede var, kaç tane sorularının yanıtları öğrencilerin işine yarayacaktır.

İzmir KYK Yurtları

Ege bölgesinin en büyük illerinden biri olan güzel şehrimiz İzmir eğitim açısından da oldukça gelişmiş şehirlerimizden biridir. Şehirde devlet ve özel olmak üzere toplam 9 üniversite vardır. Hal böyle olunca her yıl İzmir'de hatırı sayılır bir öğrenci nüfusu olmaktadır. Bu öğrencilerin pek çoğu kalacak yer olarak KYK yurtları seçmektedir. İzmir ilimizde erkek ve kız öğrenci yurtları olarak ayrılan toplam 21, karma tip olarak toplam 3 KYK yurdu vardır.

İzmir Kız Öğrenci KYK Yurtları

Urla Latife Hanım KYK Yurdu

Urla KYK Kız Yurdu – Urla

İzmir KYK Kız Öğrenci Yurdu – Buca

Gazi Ayşe Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu – Buca

Hanzade Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu – Buca

Zübeyde Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu – Bornova

Gaziemir Kız KYK Öğrenci Yurdu – Gaziemir

Hoca Ahmet Yesevi KYK Kız Yurdu – Buca

Ege KYK Kız Yurdu – Bornova

Buca KYK Kız Yurdu – Buca

Cihannüma KYK Kız Öğrenci Yurdu – Çiğli

Bergama KYK Kız Öğrenci Yurdu – Bergama

İzmir Erkek Öğrenci KYK Yurtları

İzmir Barbaros KYK Erkek Öğrenci Yurdu – Buca

Urla KYK Erkek Yurdu – Urla

Bornova KYK Erkek Öğrenci Yurdu – Bornova

Çiğli KYK Erkek Öğrenci Yurdu – Çiğli

Atatürk İnciraltı KYK Erkek Öğrenci Yurdu – Balçova

Çakabey KYK Erkek Öğrenci Yurdu – Buca

Gazi Umur Bey KYK Erkek Öğrenci Yurdu – Bornova

Hacı Ahmet Tatari KYK Erkek Öğrenci Yurdu – Buca

Yörük Ali Efe KYK Erkek Öğrenci Yurdu – Bornova

Karma tip KYK yurtları ise şunlardır;

Hacı Sinan KYK Öğrenci Yurdu, yurdun orkide bloğu kız öğrenciler karanfil bloğu ise erkek öğrenciler için ayrılmıştır.

Çeşme KYK Öğrenci Yurdu – Çeşme, yurdun A bloğu kız B bloğu ise erkek öğrenciler için ayrılmıştır.