İzmir KYK Yurtları - Kız ve Erkek KYK Yurtları İzmir’de Nerede Var, Kaç Tane?

İzmir KYK yurtları bakımından hayli gelişmiş illerimizden biridir. Hal böyle olunca üniversite eğitimi için İzmir'e gelen öğrenciler barınma ihtiyacı için ilk olarak KYK yurtlarını tercih etmektedir. Tercih ve başvuru yapmada evvel kız ve erkek KYK yurdu İzmir'de nerede var, kaç tane sorularının yanıtları öğrencilerin işine yarayacaktır.
Ege bölgesinin en büyük illerinden biri olan güzel şehrimiz İzmir eğitim açısından da oldukça gelişmiş şehirlerimizden biridir. Şehirde devlet ve özel olmak üzere toplam 9 üniversite vardır. Hal böyle olunca her yıl İzmir'de hatırı sayılır bir öğrenci nüfusu olmaktadır. Bu öğrencilerin pek çoğu kalacak yer olarak KYK yurtları seçmektedir. İzmir ilimizde erkek ve kız öğrenci yurtları olarak ayrılan toplam 21, karma tip olarak toplam 3 KYK yurdu vardır.
Urla Latife Hanım KYK Yurdu
Urla KYK Kız Yurdu – Urla
İzmir KYK Kız Öğrenci Yurdu – Buca
Gazi Ayşe Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu – Buca
Hanzade Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu – Buca
Zübeyde Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu – Bornova
Gaziemir Kız KYK Öğrenci Yurdu – Gaziemir
Hoca Ahmet Yesevi KYK Kız Yurdu – Buca
Ege KYK Kız Yurdu – Bornova
Buca KYK Kız Yurdu – Buca
Cihannüma KYK Kız Öğrenci Yurdu – Çiğli
Bergama KYK Kız Öğrenci Yurdu – Bergama
İzmir Barbaros KYK Erkek Öğrenci Yurdu – Buca
Urla KYK Erkek Yurdu – Urla
Bornova KYK Erkek Öğrenci Yurdu – Bornova
Çiğli KYK Erkek Öğrenci Yurdu – Çiğli
Atatürk İnciraltı KYK Erkek Öğrenci Yurdu – Balçova
Çakabey KYK Erkek Öğrenci Yurdu – Buca
Gazi Umur Bey KYK Erkek Öğrenci Yurdu – Bornova
Hacı Ahmet Tatari KYK Erkek Öğrenci Yurdu – Buca
Yörük Ali Efe KYK Erkek Öğrenci Yurdu – Bornova
Karma tip KYK yurtları ise şunlardır;
Hacı Sinan KYK Öğrenci Yurdu, yurdun orkide bloğu kız öğrenciler karanfil bloğu ise erkek öğrenciler için ayrılmıştır.
Çeşme KYK Öğrenci Yurdu – Çeşme, yurdun A bloğu kız B bloğu ise erkek öğrenciler için ayrılmıştır.
Tire KYK Öğrenci Yurdu – Tire, yurdun A bloğu kız B bloğu ise erkek öğrenciler için ayrılmıştır.