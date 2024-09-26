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Giriş Tarihi: 26.9.2024 14:43 Son Güncelleme: 26.9.2024 14:43

İzmir KYK Yurtları - Kız ve Erkek KYK Yurtları İzmir’de Nerede Var, Kaç Tane?

Üniversite tercihlerinin ardından istediği okula yerleşen öğrencilerin ilk gündemi KYK yurtları ve başvurularıdır. Bu konuda mercek altına alınan illerimizden biri de İzmir’dir. Bu şehirde üniversite okuyacak olan gençlerin büyük kısmı İzmir KYK yurtları hakkında bilgi edinmek istemekte, kız ve erkek KYK yurtları İzmir’de nerede var, kaç tane sorularını gündeme taşımaktadır.

İzmir KYK Yurtları - Kız ve Erkek KYK Yurtları İzmir’de Nerede Var, Kaç Tane?

İzmir KYK yurtları bakımından hayli gelişmiş illerimizden biridir. Hal böyle olunca üniversite eğitimi için İzmir'e gelen öğrenciler barınma ihtiyacı için ilk olarak KYK yurtlarını tercih etmektedir. Tercih ve başvuru yapmada evvel kız ve erkek KYK yurdu İzmir'de nerede var, kaç tane sorularının yanıtları öğrencilerin işine yarayacaktır.

İzmir KYK Yurtları

Ege bölgesinin en büyük illerinden biri olan güzel şehrimiz İzmir eğitim açısından da oldukça gelişmiş şehirlerimizden biridir. Şehirde devlet ve özel olmak üzere toplam 9 üniversite vardır. Hal böyle olunca her yıl İzmir'de hatırı sayılır bir öğrenci nüfusu olmaktadır. Bu öğrencilerin pek çoğu kalacak yer olarak KYK yurtları seçmektedir. İzmir ilimizde erkek ve kız öğrenci yurtları olarak ayrılan toplam 21, karma tip olarak toplam 3 KYK yurdu vardır.

İzmir Kız Öğrenci KYK Yurtları

  • Urla Latife Hanım KYK Yurdu

  • Urla KYK Kız Yurdu – Urla

  • İzmir KYK Kız Öğrenci Yurdu – Buca

  • Gazi Ayşe Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu – Buca

  • Hanzade Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu – Buca

  • Zübeyde Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu – Bornova

  • Gaziemir Kız KYK Öğrenci Yurdu – Gaziemir

  • Hoca Ahmet Yesevi KYK Kız Yurdu – Buca

  • Ege KYK Kız Yurdu – Bornova

  • Buca KYK Kız Yurdu – Buca

  • Cihannüma KYK Kız Öğrenci Yurdu – Çiğli

  • Bergama KYK Kız Öğrenci Yurdu – Bergama

İzmir Erkek Öğrenci KYK Yurtları

  • İzmir Barbaros KYK Erkek Öğrenci Yurdu – Buca

  • Urla KYK Erkek Yurdu – Urla

  • Bornova KYK Erkek Öğrenci Yurdu – Bornova

  • Çiğli KYK Erkek Öğrenci Yurdu – Çiğli

  • Atatürk İnciraltı KYK Erkek Öğrenci Yurdu – Balçova

  • Çakabey KYK Erkek Öğrenci Yurdu – Buca

  • Gazi Umur Bey KYK Erkek Öğrenci Yurdu – Bornova

  • Hacı Ahmet Tatari KYK Erkek Öğrenci Yurdu – Buca

  • Yörük Ali Efe KYK Erkek Öğrenci Yurdu – Bornova

Karma tip KYK yurtları ise şunlardır;

  • Hacı Sinan KYK Öğrenci Yurdu, yurdun orkide bloğu kız öğrenciler karanfil bloğu ise erkek öğrenciler için ayrılmıştır.

  • Çeşme KYK Öğrenci Yurdu – Çeşme, yurdun A bloğu kız B bloğu ise erkek öğrenciler için ayrılmıştır.

  • Tire KYK Öğrenci Yurdu – Tire, yurdun A bloğu kız B bloğu ise erkek öğrenciler için ayrılmıştır.

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İzmir KYK Yurtları - Kız ve Erkek KYK Yurtları İzmir’de Nerede Var, Kaç Tane?
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