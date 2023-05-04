İzmir Müzeleri - En Ünlü ve Tarihi İzmir’deki Müzeler ve İsimleri

İzmir müzeleri tarihi ve arkeolojik olmak üzere farklı seçenekler sunar. Her müzenin farklı sanat ve kültür amacı bulunur. Özellikle İzmir'deki tarihi müzeler içerisinde farklı tarihi dönemlere ilişkin eserleri görmek mümkün olabilir. İzmir'de gezilecek müzeler ücretli ve ücretsiz olarak hizmet sunar. Bu bakımdan en ünlü ve tarihi İzmir'deki müzeler ve isimleri hakkında sizler için oldukça detaylı haber hazırladık.

İzmir Müzeleri

İzmir zengin kültür sanat yaşamına sahip şehirler arasında bulunur. 24 saat yaşayan şehirde her yaş grubundan kişiye hitap eden eğlence alternatifleri sayılabilir. Özellikle tarih, arkeoloji ve sanat konularına ilgi duyanlar için müze seçenekleri oldukça dikkati çeker. 8 bin 500 yıllık tarihi geçmişe sahip olan İzmir son derece merak edilen tarihsel anlara sahiptir. Bunların da bir kısmını müzelerde sergilenen eserlerde görmek mümkündür.

İzmir Tarihi Müzeler

İzmir tarihi anlamda oldukça zengin geçmişi ile öne çıkar. Şehirde çok ziyaret edilen birçok müze bulunur. En çok ziyaret edilenler arasında da şunları saymak mümkün olabilir:

1.Etnografya Müzesi:

İzmir Arkeoloji müzesi ile aynı bahçede yer almaktadır. 1831 yılında yapıldığı düşünülmektedir. Kentin en görkemli yapıları arasında yer alır. Özellikle İzmir ve yöresinin 19. Yüzyıl dönemlerine ışık tutan bir yapıdır. Birçok el sanatları buradan görülebilir.

2.İzmir Arkeoloji Müzesi

Tarihe meraklı olan kişilerin ziyaret etmesi gereken yerlerden birisi de İzmir Arkeoloji müzesidir. Burada İzmir ve çevresinde yapılan kazılarda ele geçirilen eserler sergilenir. Ege medeniyetine tanık olmak isteyen kişiler için gezilmesi gereken yerler arasında yer alır.

3.Tarih ve Sanat Müzesi

İzmir Kültürpark Montrö girişinde yer alan bu müzede taş eserler, seramik eserler ve kıymetli eserler bölümü bulunur. Heykeller, cam ve plastik eserler, yazıt ve sikkeler olmak üzere birçok eser koleksiyonda yer alır.

4.Basın Müzesi

Basın Müzesi Konak Basmane semtinde yer alır. Ayavukla Kilisesi avlusunda bulunan bir müzedir. İzmir yerel gazetelerinin ilk nüshaları, baskı makineleri, fotoğraf makinelerinin ilk türleri bu müzede görülebilir.

5.Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi

Konak Varyan'ta bulunan bir müzedir. Türkiye'nin sayılı oyuncak müzeleri arasında yer alır. Seramik sanatçısı olan Ressam Ümran Baradan'ın farklı ülkelerden topladığı oyuncakların sergilenmiş olduğu müzedir. Müze içerisinde bulunan otantik Tük ailesi odası da yer almaktadır.

6.Radyo ve Demokrasi Müzesi

Konak Basmane'de yer alan müzedir. Eski bir ev içerisinde yer alır. Geçmişten günümüze kadar kullanılan radyoların sergilendiği bir müzedir. Aynı zamanda eski siyaset insanlarının radyo konuşmaları da burada yayınlanmaktadır.

7.İsmet İnönü Anı Evi

Burası Atatürk'ün silah arkadaşı ve Türkiye'nin de ilk başbakanı olan İsmet İnönü'nün doğduğu evde bulunan bir müzedir. Konak'ta yer alıyor. Haftanın 6 günü ziyarete açıktır ve giriş ücreti de alınmamaktadır.