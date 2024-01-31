İzmir Plaka Kodu Nedir? İzmir İl Plakası Kaçtır?

İzmir, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alır ve kapsadığı ilçelerle zengin bir coğrafi ve kültürel çeşitliliğe sahiptir. İzmir'in plaka kodu, bu büyük şehri temsil etmektedir. Türkiye'de, şehirler arasındaki farkları belirlemek ve araçların kayıtlı olduğu bölgeleri tanımak için kullanılan plaka kodları oldukça önemlidir. İnsanlar genellikle bir şehirle özdeşleşen plaka kodunu merak ederler. İzmir plaka kodu nedir, İzmir il plakası kaçtır bilmek, oldukça önemlidir.

İzmir Plaka Kodu Nedir?

İzmir, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan, tarih kokan sokakları, deniz manzaralı sahilleri ve zengin kültürel dokusuyla öne çıkan büyüleyici bir şehirdir. İzmir'in plaka kodu ise 35 'tir.

İzmir İl Plakası Kaçtır?

Türkiye'nin 81 ilinden biri olan İzmir, kendine özgü plaka koduna sahip bir şehirdir. Ülkedeki her ilin kendine özgü plaka kodları bulunurken, İzmir'in plaka kodu ise 35'tir. Bu plaka kodu, şehrin sınırları içinde kayıtlı araçları diğer illerden hızlıca ayırt etmeyi sağlar.

İzmir, Ege Bölgesi'nde konumlanmış olup, 30 farklı ilçeden oluşmaktadır. Bu ilçeler ise şu şekildedir: Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla.