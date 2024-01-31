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Giriş Tarihi: 31.1.2024 15:43 Son Güncelleme: 31.1.2024 15:44

İzmir Plaka Kodu Nedir? İzmir İl Plakası Kaçtır?

Türkiye'de, her şehrin kendine özgü plaka kodları bulunmaktadır. Bu plaka kodları, araçların kayıtlı oldukları şehri belirlemek amacıyla kullanılır ve Türkiye genelinde standart bir numaralandırma sistemine tabidir. İnsanların sıklıkla merak ettiği ve sorguladığı sorulardan biri de İzmir'in plaka kodudur. İzmir, Türkiye'nin batısında, Ege Bölgesi'nde yer alan önemli bir şehirdir. İzmir'in plaka kodu sıklıkla araştırılmaktadır. İzmir plaka kodu nedir, İzmir il plakası kaçtır soruları trafiktekilerin sorguladığı konulardandır.

İzmir Plaka Kodu Nedir? İzmir İl Plakası Kaçtır?

İzmir, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alır ve kapsadığı ilçelerle zengin bir coğrafi ve kültürel çeşitliliğe sahiptir. İzmir'in plaka kodu, bu büyük şehri temsil etmektedir. Türkiye'de, şehirler arasındaki farkları belirlemek ve araçların kayıtlı olduğu bölgeleri tanımak için kullanılan plaka kodları oldukça önemlidir. İnsanlar genellikle bir şehirle özdeşleşen plaka kodunu merak ederler. İzmir plaka kodu nedir, İzmir il plakası kaçtır bilmek, oldukça önemlidir.

İzmir Plaka Kodu Nedir?

İzmir, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan, tarih kokan sokakları, deniz manzaralı sahilleri ve zengin kültürel dokusuyla öne çıkan büyüleyici bir şehirdir. İzmir'in plaka kodu ise 35'tir.

İzmir İl Plakası Kaçtır?

Türkiye'nin 81 ilinden biri olan İzmir, kendine özgü plaka koduna sahip bir şehirdir. Ülkedeki her ilin kendine özgü plaka kodları bulunurken, İzmir'in plaka kodu ise 35'tir. Bu plaka kodu, şehrin sınırları içinde kayıtlı araçları diğer illerden hızlıca ayırt etmeyi sağlar.

İzmir, Ege Bölgesi'nde konumlanmış olup, 30 farklı ilçeden oluşmaktadır. Bu ilçeler ise şu şekildedir: Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı ve Urla.

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İzmir Plaka Kodu Nedir? İzmir İl Plakası Kaçtır?
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