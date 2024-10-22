İzmir Şehir Hastanesi Nerede, Hangi Durakta? İzmir Şehir Hastanesi’ne Nasıl Gidilir, Hangi İlçede?

İzmir, Türkiye'nin en kalabalık şehirlerinden biri olup, aynı zamanda Ege Bölgesi'nin de başkenti sayılabilecek konumdadır. Hem turistik hem de ticari açıdan oldukça hareketli olan bu şehirde sağlık hizmetlerinin kalitesi ve erişilebilirliği her zaman önemlidir. İzmir'de yaşayanların yanı sıra çevre illerden gelen hastalar da bu şehirde tedavi olmayı tercih etmektedir. Bu yüzden İzmir Şehir hastanesi nerede, hangi durakta, nasıl gidilir, hangi ilçede gibi sorular bölgenin gözde sorularındandır.

İzmir Şehir Hastanesi Nerede, Hangi Durakta?

İzmir Şehir Hastanesi, Şevket İnce Mahallesi, 2148/11. Sokak No:1/11, 35540 Bayraklı/İzmir, Türkiye adresinde bulunmaktadır.

İzmir Şehir Hastanesi'ne Nasıl Gidilir, Hangi İlçede?

İzmir Şehir Hastanesi otobüs ve dolmuş durakları:

1. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

2. Teknik Servis

3. Poliklinik 1

4. Poliklinik 2

5. Onkoloji

6. Acil Servis

Yakınınızda İzban hattı varsa İzban'a bininiz oradan İzban'danKuzey Yönüne doğru giden İzban hattına binerek Bayraklı İzban Hattında ininiz ve oradan aşağıdaki otobüs hattını kullanınız;

598 – BAYRAKLI TOPLU KONUTLARI – BAYRAKLI İZBAN

Alternatif hızlı ulaşım;

Eğer Konak'tan ulaşım sağlayacaksan. Halka Pınar Metro'da inip aşağıdaki otobüsleri kullanabilirsin;



534 – BAYRAKLI ŞEHİR HASTANESI – HALKAPINAR METRO



Ayrıca Bornova'ya Yakın olanlar Bornova Metro'ya gelerek şu hattı kullanabilir;



533 – BAYRAKLI ŞEHİR HASTANESİ – BORNOVA METRO