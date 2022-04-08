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Giriş Tarihi: 8.4.2022 10:40 Son Güncelleme: 8.4.2022 10:40

İzmit İlçeleri: İzmit İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

İzmit İlçeleri: İzmit İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Marmara Bölgesinin sanayisi en gelişmiş illerinden biri, İzmit’tir. Yüzölçümü olarak Bursa ve İstanbul’dan sonra üçüncü sırada yer alır. Jeopolitik konumu açısından, İstanbul kadar önemlidir. Karadeniz’e ve Marmara Denizi’ne kıyısı olan bir liman şehridir. Ticari hareketliliği ile ithalat ve ihracat merkezidir. Lojistik anlamda Türkiye’nin can damarıdır. İzmit sadece endüstriyel anlamda değil, aynı zamanda turizm, tarım, hayvancılık ve seramik gibi alanlarda da oldukça aktiftir. Ekonomik faaliyetleri ile istihdam açısından birçok fırsat sunar. Bu anlamda, Marmara Bölgesinde İstanbul’dan sonra en gelişmiş ikinci ildir.

Turizm cenneti olan İzmit'te, görülmeye değer pek çok tarihi ve doğal güzellik bulunur. Bunlar arasında, Darıca Kuş Cenneti, Ormanya, Seka Park, Gayret Gemi Müzesi, Ballıkayalar Kanyonu, Kartepe, Pembe Kayalar, Gazilerdağı Tabiat Parkı, Hereke ve Maşukiye vardır. Yerli ziyaretçilerin olduğu kadar, yabancıların da ilgisini çeker. Yemyeşil ormanları ve meraları, doğa ile iç içe olmayı sağlar. Kızılçam, gürgen, meşe ve karaçam gibi ağaçlara sahiptir. İzmit'in yaklaşık %40'ı ormanlar ile kaplıdır. Şehrin tümünde yaygın olmasa da, bazı bölgelerinde tarım ve hayvancılık yapılır. Özellikle Körfez ve Dilovası ilçeleri bu anlamda öne çıkar. Genellikle ıspanak, elma, kereviz, şeftali, enginar, domates, kiraz ve vişne gibi sebze ve meyveler üretilir.

İzmit İlçeleri Kaçtır?

Türkiye'nin sanayi ve lojistiğinde önde gelen şehirlerinden biri olan İzmit'te, toplam 12 ilçe vardır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

  • Başiskele
  • Çayırova
  • Darıca
  • Derince
  • Dilovası
  • Gebze
  • Gölcük
  • İzmit
  • Kandıra
  • Karamürsel
  • Kartepe
  • Körfez

İzmit İlçelerinin Nüfusu ve Yüzölçümü Ne Kadardır?

İzmit'in toplam nüfusu 2.033.441 milyondur. Yüzölçümü ise 3505,00 km2'dir. Nüfusu en kalabalık ilçesi Gebze, en az olanı ise Dilovası'dır. Toprak genişliği anlamında en büyük ilçesi Kandıra, en küçük yüzölçümüne sahip ilçesi ise Darıca'dır.

İLÇE

NÜFUS

YÜZÖLÇÜMÜ

Başiskele

111.641

213,314

Çayırova

144.825

29,302

Darıca

219.546

23,653

Derince

144.287

197,781

Dilovası

51.866

133,201

Gebze

399.558

426,892

Gölcük

172.802

228,379

İzmit

371.002

484,518

Kandıra

52.930

853,485

Karamürsel

58.936

254,303

Kartepe

131.416

289,215

Körfez

174.632

300,513

İzmit Merkez İlçeleri Hangileridir?

İzmit veya diğer adıyla Kocaeli, 1993 yılında Büyükşehir Belediyesi statüsü kazanmıştır. Bundan dolayı, tek bir merkez ilçesi yoktur. Fakat konumundan dolayı, İzmit merkezi bir ilçedir.

İzmit İlçeler Haritası

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İzmit İlçeleri: İzmit İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?
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