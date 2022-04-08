İzmit İlçeleri: İzmit İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Turizm cenneti olan İzmit'te, görülmeye değer pek çok tarihi ve doğal güzellik bulunur. Bunlar arasında, Darıca Kuş Cenneti, Ormanya, Seka Park, Gayret Gemi Müzesi, Ballıkayalar Kanyonu, Kartepe, Pembe Kayalar, Gazilerdağı Tabiat Parkı, Hereke ve Maşukiye vardır. Yerli ziyaretçilerin olduğu kadar, yabancıların da ilgisini çeker. Yemyeşil ormanları ve meraları, doğa ile iç içe olmayı sağlar. Kızılçam, gürgen, meşe ve karaçam gibi ağaçlara sahiptir. İzmit'in yaklaşık %40'ı ormanlar ile kaplıdır. Şehrin tümünde yaygın olmasa da, bazı bölgelerinde tarım ve hayvancılık yapılır. Özellikle Körfez ve Dilovası ilçeleri bu anlamda öne çıkar. Genellikle ıspanak, elma, kereviz, şeftali, enginar, domates, kiraz ve vişne gibi sebze ve meyveler üretilir.

İzmit İlçeleri Kaçtır?

Türkiye'nin sanayi ve lojistiğinde önde gelen şehirlerinden biri olan İzmit'te, toplam 12 ilçe vardır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

Başiskele

Çayırova

Darıca

Derince

Dilovası

Gebze

Gölcük

İzmit

Kandıra

Karamürsel

Kartepe

Körfez

İzmit İlçelerinin Nüfusu ve Yüzölçümü Ne Kadardır?

İzmit'in toplam nüfusu 2.033.441 milyondur. Yüzölçümü ise 3505,00 km2'dir. Nüfusu en kalabalık ilçesi Gebze, en az olanı ise Dilovası'dır. Toprak genişliği anlamında en büyük ilçesi Kandıra, en küçük yüzölçümüne sahip ilçesi ise Darıca'dır.

İLÇE NÜFUS YÜZÖLÇÜMÜ Başiskele 111.641 213,314 Çayırova 144.825 29,302 Darıca 219.546 23,653 Derince 144.287 197,781 Dilovası 51.866 133,201 Gebze 399.558 426,892 Gölcük 172.802 228,379 İzmit 371.002 484,518 Kandıra 52.930 853,485 Karamürsel 58.936 254,303 Kartepe 131.416 289,215 Körfez 174.632 300,513

İzmit Merkez İlçeleri Hangileridir?

İzmit veya diğer adıyla Kocaeli, 1993 yılında Büyükşehir Belediyesi statüsü kazanmıştır. Bundan dolayı, tek bir merkez ilçesi yoktur. Fakat konumundan dolayı, İzmit merkezi bir ilçedir.

İzmit İlçeler Haritası