İzmit İlçeleri: İzmit İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Turizm cenneti olan İzmit'te, görülmeye değer pek çok tarihi ve doğal güzellik bulunur. Bunlar arasında, Darıca Kuş Cenneti, Ormanya, Seka Park, Gayret Gemi Müzesi, Ballıkayalar Kanyonu, Kartepe, Pembe Kayalar, Gazilerdağı Tabiat Parkı, Hereke ve Maşukiye vardır. Yerli ziyaretçilerin olduğu kadar, yabancıların da ilgisini çeker. Yemyeşil ormanları ve meraları, doğa ile iç içe olmayı sağlar. Kızılçam, gürgen, meşe ve karaçam gibi ağaçlara sahiptir. İzmit'in yaklaşık %40'ı ormanlar ile kaplıdır. Şehrin tümünde yaygın olmasa da, bazı bölgelerinde tarım ve hayvancılık yapılır. Özellikle Körfez ve Dilovası ilçeleri bu anlamda öne çıkar. Genellikle ıspanak, elma, kereviz, şeftali, enginar, domates, kiraz ve vişne gibi sebze ve meyveler üretilir.
Türkiye'nin sanayi ve lojistiğinde önde gelen şehirlerinden biri olan İzmit'te, toplam 12 ilçe vardır. Bunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.
İzmit'in toplam nüfusu 2.033.441 milyondur. Yüzölçümü ise 3505,00 km2'dir. Nüfusu en kalabalık ilçesi Gebze, en az olanı ise Dilovası'dır. Toprak genişliği anlamında en büyük ilçesi Kandıra, en küçük yüzölçümüne sahip ilçesi ise Darıca'dır.
|
İLÇE
|
NÜFUS
|
YÜZÖLÇÜMÜ
|
Başiskele
|
111.641
|
213,314
|
Çayırova
|
144.825
|
29,302
|
Darıca
|
219.546
|
23,653
|
Derince
|
144.287
|
197,781
|
Dilovası
|
51.866
|
133,201
|
Gebze
|
399.558
|
426,892
|
Gölcük
|
172.802
|
228,379
|
İzmit
|
371.002
|
484,518
|
Kandıra
|
52.930
|
853,485
|
Karamürsel
|
58.936
|
254,303
|
Kartepe
|
131.416
|
289,215
|
Körfez
|
174.632
|
300,513
İzmit veya diğer adıyla Kocaeli, 1993 yılında Büyükşehir Belediyesi statüsü kazanmıştır. Bundan dolayı, tek bir merkez ilçesi yoktur. Fakat konumundan dolayı, İzmit merkezi bir ilçedir.