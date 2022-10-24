İznik Süleyman Paşa Medresesi Nerede? İznik Süleyman Paşa Medresesi Hangi Devlete Ait, Kim Yaptı?

Günümüzde çeşitli medreseler pek çok kişinin dikkatini çekmektedir. İznik Süleymanpaşa Medresesi de sıklıkla ziyaret edilen medreseler arasında yer almaktadır. Mimarisi ve tarihi ile dikkat çeken İznik Süleyman Paşa Medresesi nerede sorusu bu nedenle sıkça gündeme gelmektedir. Peki, İznik Süleyman Paşa Medresesi hangi devlete ait, kim yaptı? Konu ile ilgili bilmeniz gereken bütün detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

İznik Süleyman Paşa Medresesi Hangi Devlet Döneminde Yapıldı?

İznik Süleyman Paşa Medresesi Kim Yaptı sorusu sıklıkla gündeme geliyor. Medrese, Osmanlı Dönemi içerisinde yapılmıştır. Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin büyük oğlu, Rumeli Fatihi unvanı ile de bilinen Şehzade Süleyman tarafından yaptırılmıştır. Osmanlı Devleti döneminde inşa edilen ve günümüze kadar ulaşan yapının, yapılış tarihi tam olarak bilinmemektedir. Miladi takvime göre 1335 ila 1359 yılları arasında yapılmış olduğu düşünülmektedir. Aynı zamanda İznik Süleyman Paşa Medresesi, Selçuklu mimarisinin de etkisinde kalınarak tasarlanmıştır.

İznik Süleyman Paşa Medresesi Nerede?

Osmanlı Devleti döneminin önemli yapıları arasında yer alan İznik Süleyman Paşa Medresesi, Bursa şehrinin İznik ilçesindedir. Medrese tam olarak Yeni Mahalle, Maltepe Caddesi, Süleyman Paşa Sokak ile Selçuklu Sokak arasında yer almaktadır.

İznik Süleyman Paşa Medresesi Özellikleri Nelerdir?

İznik Süleyman Paşa Medresesi'nin çeşitli özellikleri bulunuyor. Bu özellikleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz: