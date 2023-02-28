İzobar Atom Nedir? İzobar Atomların Özellikleri Nelerdir, Kimyasal Özellikleri Aynı Mı?

İzobar atom ne demek bunu anlatmakla başlayalım. İzobar atom, aynı miktarda nükleonu barındıran çeşitli kimyasallar olarak bilinmektedir. İzobar sözcüğü dilimize Fransızcadan giriş yapmaktadır. İzobar kelimesi, meteoroloji alanıyla ilgili bir terim olarak tanınmaktadır. Atom çeşitleri arasında en çok kimya alanında tercih edilmektedir. İzobar sözcüğü pek çok farklı alanda tercih edilmektedir. Akıllarda yer alan izobar atomların kimyasal özellikleri aynı mıdır gibi soruların yanıtları aşağıda verilmektedir.
İzobar Atom Nedir?
İzobar atom nedir, aynı sayıda nükleona sahip olan çeşitli kimyasallar olarak bilinmektedir. İzobar, aynı barometrik basınç değerine sahip olan noktaları birleştiren yerlere verilen isimdir. Hava basıncının değişkenlik göstermediği yerleri birleştiren çizgilere ise eş basınç eğrisi ya da izobar atom denmektedir. Coğrafya, fizik, kimya gibi birçok bilimde izobar kelimesi sıklıkla tercih edilmektedir. İzobar Atom ne demek olduğu liste olarak şu şekilde sıralanmaktadır;
- Aynı sayıda nükleona sahip farklı kimyasallar olarak belirtilen kelime izobar atom olarak bilinmektedir.
- Tam ifadeyle izobar, aynı barometrik basınç ölçülerine sahip yerleri bir araya getirem çizgilere verilen ad olarak akıllarda yer almaktadır.
- İzobar kelimesinin bir diğer adı eş basınç eğrisi olarak bilinmektedir.
- Basınç haritaları bilim dallarında da bulunmaktadır. Bu haritalarda değerler deniz yüzeyine indirgenmiş haliyle gösterilmektedir. İzobar haritası veya bir diğer adıyla eş basınç haritası bu bilgiler kullanılarak oluşturulmaktadır.
İzobar Atomların Özellikleri Nelerdir?
İzobar atomun ne olduğu, ne anlama geldiği yukarıda anlatılmaktadır. Bunların yanı sıra bir diğer önemli konu İzobar Atom özellikleri neler ve İzobar atomların kimyasal özellikleri aynı mıdır sorularıdır. İzobar atom özellikleri neler olduğunu maddeler halinde inceleyelim;
- İzobar atomda atom numarası başka, kütle numarası başkadır. Bu atomların fiziksel ve kimyasal özellikleri tamamen farklıdır.
- İzobar atomlar proton sayılarının farklı olması sebebiyle türlü element yapılarına da sahip olmaktadırlar. İzobar atomlarda proton ve nötron sayıları farklılığı bulunmaktadır. Kütle numaraları ise hiçbir zaman değişmemiştir hep aynıdır.
- Atom numarası her zaman farklılık göstermektedir. Örneğin Na 24 ve Mg 24 atomları birbirinin izobar niteliğinde faydalanmaktadır.
- Kimyasal özellikleri değişen bir izobar atomun fiziksel özellikleri de değişkenlik göstermektedir. İzobar atom kimya biliminde kullanılmaktadır. Nötron sayısı, proton sayısı, atom numarası, kütle numarası alanlarının yer aldığı bir eğri grafiği olarak izobar atom gösterilmektedir.
- Kimya biliminde genellikle bir elementin atomları aynı kütleye sahip değildir. Bir elementin atomlarının proton sayısı aynı olması gerekmektedir. Bu durumun aksi olan izobar atomlar bilimde bu yüzden önemli bir konu olarak yer almaktadır.
- Nötron sayısı ise atomların kütle farkına etki etmektedir. İzotop atomlarda kütle numaralarının aynı olmasının nedeni işte bu nötron sayısının farklı olmasından kaynaklanmaktadır.
- Sadece kütle numaraları aynı olan izobar atomlar, farklı elementlere ait atom yapısından oluşmaktadır. Kütle numarası haricindeki diğer tüm özellikleri birbirinden farklıdır.
- İzobar atom, kimya biliminde atom modelleri arasında yer almaktadır. İzoelektronik tanecikler, izoton atomlar, izotop atomlar tıpkı izobar atomlar gibi kimya biliminde yer alan diğer atom modelleri arasında bilinmektedir.