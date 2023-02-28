İzoelektronik Nedir? İzoelektronik Atom Ne Demek, Özellikleri ve Örnekleri Neler?

İzoelektronik nedir diye merak edenlerden misiniz? Eğer öyleyse haberimiz tam size göre. Çünkü izoelektronik atom ne demek sorusuyla beraber izoelektronik nasıl anlaşılır sorusuna da cevap bulduk. Aynı zamanda izoelektronik örnekleri ve özellikleri hakkında da araştırma yaptık. Haberimizin devamında tüm bu soruların cevaplarıyla beraber izoelektronik nedir sorusuna da ayrıntılı bir şekilde ulaşabilirsiniz.

İzoelektronik Nedir?

İzoelektronik, aynı elektronik yapıya ve aynı sayıda elektrona sahip iki atom, iyon veya molekül için kullanılan bir terimdir. Kelime anlamı ise, eşit elektrik ya da eşit yük anlamına gelmektedir. İzoelektronik kimyasal türleri tipik olarak benzer kimyasal özellikleri belirtmektedir. Aynı elektronik konfigürasyona sahip atom veya iyonların birbirlerine izoelektronik oldukları veya aynı izoelektronikliğe sahip oldukları şeklinde ifade edilebilir. Periyodik tabloda yer alan elementlerin bulundukları bölge, yapılarına ve kimyasal davranışlarına göre şekillenir. Tablodaki dikey sütunlar grup olarak anılır ve bu bölgedeki elementler birbirine benzer olur. Buradaki benzerlik elementlerin değerlik kabuklarında aynı sayıda elektron bulunmasıyla oluşur.

İzoelektronik taneciklerden hangisinin iyonlaşma enerjisinin daha büyük olduğuna karar vermek için proton sayılarına bakılır. Doğal olarak proton sayısı fazla olan taneciğin iyonlaşma enerjisi (elektronlar çekirdek tarafından daha çok çekildikleri için) daha büyük olacaktır.

İzoelektronik Atom Ne Demek?

Elektron sayıları ve elektron dizilişleri aynı olan taneciklere izoelektronik atomlar ya da izoelektronik tanecikler denir.

Elektron sayıları aynı olan farklı element atomlarıdır. İzoelektronik atomların fiziksel özellikleri farklı kimyasal özellikleri benzerdir. Farklı element atomlarının elektron sayılarının aynı olabilmesi için atomların elektron alması veya vermesi gerekmektedir. Bir atom elektron aldığında ya da verdiğinde iyon adını alır. Atomun aldığı veya verdiği elektron sayısı element sembolünün sağ üst köşesine yazılır. Atom, elektron aldığında negatif yüklü olup, (-) işareti ile gösterilir. Elektron verdiğinde ise, pozitif yüklü olup (+) işareti ile gösterilir.

Taneciklerin izoelektronik olması için mutlaka elektron dağılımlarının aynı olması gerekir.

Elektron dağılımları aynı olmayan tanecikler izoelekronik sayılmazlar.

11Na+1 ve 9F−1 iyonlarında eşit sayıda onar tane elektron vardır. Bu iki iyon birbirinin izoelektroniğidir. Ancak elektron sayılarından sonra elektron dizilimlerine ayrıca dikkat edilmesi gereklidir. Örneğin;

21Sc+2 : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1

19K : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1

Elektron sayıları aynı olmasına rağmen elektron dizilişleri aynı olmadığından dolayı izoelektronik değildirler. İlk 20 elementten sonra elekton dizilimlerine dikkat edilmesi gerekir.

İzoelektronik Atom Özellikleri

- İzoelektroniklerde proton sayısı büyük, taneciklerin hacmi(V) daha küçüktür.

- İzoelektronik, katyonlar arasında olabileceği gibi katyon ve anyon arasında da olabilir.

- İzoelektronik katyonlar arasında ise; iyon yükü daha büyük olanın proton sayısı daha fazladır. Bu yüzden iyon yükü fazla olan katyon çekirdeği, elektronlarını daha çok çeker ve yarı çapı daha küçük olur.

- İzoelektronik anyon ve katyon arasında ise; İzoelektronik katyonların proton sayısı, anyonların proton sayısından daha fazla olduğundan katyonlarda çekirdek elektronları daha güçlü çeker. Bu yüzden, İzoelektronik iyonlarda katyon yarıçapı anyon yarıçapından daha küçüktür.

İzoelektronik Atom Örnekleri

1.)

18Ar18: 2.8.8

16S18-2: 2.8.8

e– sayıları (18) ve e– dizilişleri aynı izoelektroniktirler.

2.)

35Br36-1: 2.8.18.8

36Xe36: 2.8.18.8

e– sayıları (36) ve e– dizilişleri aynı izoelektroniktirler.

3.)

27Co25+2 :2.8.8.7

25Mn25 : 2.8.13.2

e– sayıları(25) aynı, ama elektron dizilişleri farklı olduğundan izoelektronik değildirler.

4.)

21Sc19+2 : 2.8.9

19K19 : 2.8.8.1

e– sayıları (19) aynı, ama elektron dizilişleri farklı olduğundan izoelektronik değildirler.

5.)

29Cu28+1:2.8.18

28Ni28: 2.8.16.2

e– sayıları aynı, ama elektron dizilişleri farklı olduğundan izoelektronik değildirler.