İzotop Nedir? İzotop Atomların Örnekleri ve Özellikleri Neler, Nasıl Bulunur?

İzotop nedir sorusuna sözlük anlamı kapsamında da cevap bulabilirsiniz. Bunun için TDK sözlüğünden yararlanabilirsiniz. Söz konusu kaynakta izotop teriminin yanı sıra çok sayıda bilmediğiniz kelimeyi de göreceksiniz. İzotop atom nedir sorusunu araştırıyorsanız da konuyu kimya kaynaklarından incelemeniz gerekir. İzotop atomların kimyasal ve fiziksel özellikleri aynı mıdır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

İzotop Nedir?

İzotop, kimya dersinin yaygın olarak kullanılan bir terimidir. İzotop, Yunanca kökenli bir kelimedir ve anlamı "aynı yer" demektir. Kimya derslerinde bu terim daha çok izotop atom şeklinde geçer. İzotop atom, proton sayıları aynı, nötron sayıları farklı olan elementlere verilen isimdir. İzotop atomların atom ağırlıkları farklıdır. İzotop atomlar tek bir elementin farklı forumunu ifade eder.

İzotop atomlara örnek olarak verilecek elementlerin başında karbon elementi gelir. Karbon elementinin kütle numarası 12, 13 ve 14 olan izotopları vardır. Burada tüm karbon atomlarının atom numarası 6'dır. İzotopların her birinin nötron sayısı ise 6, 7 ve 8'dir. Nötron sayılarındaki bu farklılık elementin kütle numaralarının da farklı olmasına neden olmuştur. Bu elementler söz konusu özelliğinden dolayı aynı element olsa da izotop olarak adlandırılır. İzotop atomların nasıl bulunacağı da merak edilenler arasındadır. Bir atomunun izotop olup olmadığına bakmak için basit bir formülden yararlanabilirsiniz. Kütle numarası=Proton sayısı+Nötron sayısı. Burada proton sayısı atom numarası demektir.Aynı elementin atom numaraları aynı, nötron sayıları farklı ise atomların izotop olduğu anlaşılabilir.

İzotop Atom Nedir?

İzotop atomların nötron sayıları birbirinden farklıdır. Bir elementin farklı izotopları bulunur. Bunların her birinin proton sayısı aynıdır. İzotop atomlar radyoaktif değildir. İzotop atomların fiziksel ve kimyasal özellikleri de merak edilenler arasındadır. Bu atomların fiziksel özellikleri birbirinden farklıdır. Çünkü elementin fiziksel özelliği kütlesi ile doğru orantılıdır. İzotop atomların nötron sayıları farklı olduğundan, doğal olarak kütle numaraları da birbirinden farklıdır.

Kimya dersi ile ilgili problem örnekleri incelendiğinde birçok soruda izotop atomlarla ilgili sorulara rast gelinir. Bu sorulara doğru cevap vermek için izotop atomların fiziksel ve kimyasal özellikleri en iyi şekilde bilinmelidir. İzotop atomlar konusunun kimyanın kolay müfredatlarından olduğunu söyleyebiliriz.