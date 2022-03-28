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Giriş Tarihi: 28.3.2022 14:22 Son Güncelleme: 28.3.2022 14:22

J Harfi İle Başlayan Şehir İsmi Var Mı? Türkiye’de J Harfiyle Başlayan Şehirler Ve J Harfiyle Başlayan Ülkeler, İller Nelerdir?

J Harfi İle Başlayan Şehir İsmi Var Mı? Türkiye’de J Harfiyle Başlayan Şehirler Ve J Harfiyle Başlayan Ülkeler, İller Nelerdir?

Alfabemizin 13. Harfi olan J harfi dilimizde pek sık kullanılan bir harf değildir, zaten J ile başlayan kelimeler dilimize başka dillerden geçmiş sözcüklerdir. Dünya genelinde J harfiyle başlayan ülke ve şehir isimleri epeyce mevcuttur. J harfi ile başlayan şehir isimleri nelerdir? J harfi ile başlayan ülke isimleri nelerdir? Bu soruların yanıtlarını sizler için hazırladığımız yazımızda bulabilirsiniz.

Yaşadığımız dünyadaki ülke ve şehirlerin isimlerini bilmek kuşkusuz genel kültürümüzü genişletmeye fayda sağlar, ayrıca kelime oyunları ve bulmacalarda da karşımıza çıkan sorulardan bazıları ülke, şehir isimlerini kapsayan sorulardır. Dünya genelinde 200'ün üzerinde ülke, 2 milyonun üzerinde şehir mevcuttur ve bunların bazılarının isimleri J harfiyle başlayan isimlerdir. Peki, Türkiye'de ve diğer ülkelerde J harfiyle başlayan şehir isimleri nelerdir? İşte detaylar...

Türkiye'de Ve Diğer Ülkelerde J harfiyle başlayan şehir isimleri nelerdir?

Ülkemizde yani Türkiye'de J harfi ile başlayan şehir ismi yoktur. Ama dünya genelinde J harfi ile başlayan bazı şehir isimleri mevcuttur. Bu şehir isimlerini şöyle sıralayabiliriz;

  • Jönköping (İsveç)
  • Junin ( Arjantin)
  • Juiz De Fora (Brezilya)
  • Janakpur (Nepal)
  • Jammu (Hindistan)
  • Jaipur ( Hindistan)
  • Jeddah ( Suudi Arabistan)
  • Jahrom (İran)

J Harfi İle Başlayan Ülke İsimleri Nelerdir?

Dünya genelinde J harfi ile başlayan ülke isimleri sadece iki sayısıyla sınırlıdır, bu ülkeler ise şunlardır;

  • Japonya: Doğu Asya'da takım ada ülkesi olan Japonya'nın başkenti Tokyo şehridir. Para birimleri Yen resmi dilleri Japoncadır. Yaklaşık 130 milyon nüfusa ve 377.915 km2 yüzölçümüne sahip olan Japonya'nın en büyük ekonomik kaynağı otomobil, motorlu taşıt, gemi ve elektronik eşya ihracatıdır.

Jamaika: Amerika kıtasına ait bir ada ülkesi olan Jamaika'nın başkenti Kingston şehridir. Yaklaşık 3 milyon nüfusa ve 10.992 km2 yüzölçümüne sahip olan Jamaika'nın kullandığı para birimi Jamaika Doları resmi dili ise İngilizcedir. En büyük ekonomik kaynakları turizmdir.

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J Harfi İle Başlayan Şehir İsmi Var Mı? Türkiye’de J Harfiyle Başlayan Şehirler Ve J Harfiyle Başlayan Ülkeler, İller Nelerdir?
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