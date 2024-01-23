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Giriş Tarihi: 23.1.2024 10:43 Son Güncelleme: 23.1.2024 10:43

J İle Başlayan Bitki İsimleri - J Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

Alfabemizdeki harfler arasında belki de en zoru ve nadir kullanılanı j harfidir. Özellikle de kelime türetme ile alakalı üretilen çoğu oyunda harf sırası j’ye geldiğinde sorun yaşayabilirsiniz. Hem genel kültürünüzü geliştirerek hem de kelime oyunlarında sizi bir üst tura hazırlayacak olan j harfiyle başlayan bitki isimleri için sizlere bir liste hazırladık.

J İle Başlayan Bitki İsimleri - J Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

Türkçe alfabesinin 13.harfi olarak karşımıza çıkan j harfi ile başlayan hayvan, eşya ve bitki oyununu oynamak istiyorsanız maalesef sınırları zorlamanız gerekecek. Birkaç saniye oturup düşündüğünüzde eğer hala aklınıza i ile başlayan bir bitki ismi gelmiyorsa buyurun içeriğimize bir göz atın.

J Harfi ile Başlayan Bitki İsimleri

Türkçede çok kullanılmayan ancak pek çok yabancı meyvenin ismini oluşturan j harfi ülkemizde genellikle kadın isimlerinde karşımıza çıkıyor. Ancak oynadığınız kelime oyunu ya da bulmacada size j ile başlayan bitki isimleri soruluyorsa gözünüzü dünya çapında ünlenmiş meyvelere yöneltmeniz gerekebilir. Buna göre dünya genelinde en sık karşılaşılan ve j harfi ile başlayan bitki ismi listesi şu şekildedir:

  • Jalapeno (acı bir biber türü/Meksika)
  • Jojoba (çöl bitkisi/ Arizona ve California çölleri)
  • Jerbera (çiçek türü/ Afrika, Güney Afrika, Madagaskar)
  • Japon porsuğu (bitki türü/ Japonya, Kore, Rusya, Çin'in kuzeydoğusu)
  • Jambu (diğer ismi mum elması/ Malay Yarımadası, Nikobar Adası, Andaman Adası, Büyük Sunda Adaları)
  • Japon gülü (diğer adı Çin gülü/ Doğu Asya)
  • Japon kayısısı (renklendirmede kullanılan bir meyve/ Japon, Kore)
  • Jak meyvesi (Güney Asya, Güneydoğu Asya)
  • Jüt (çalı türü/ Doğu Hindistan)
  • Japon kestanesi (Japonya, Kore)
  • Jonathan elması (New York)
  • Jacobaea Vulgaris (yabani çiçek türü / Kuzey Avrasya)
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J İle Başlayan Bitki İsimleri - J Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?
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