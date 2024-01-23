J İle Başlayan Bitki İsimleri - J Harfi İle Başlayan Bitki İsmi Var Mı, Kaç Tane ve Hangileri?

Türkçe alfabesinin 13.harfi olarak karşımıza çıkan j harfi ile başlayan hayvan, eşya ve bitki oyununu oynamak istiyorsanız maalesef sınırları zorlamanız gerekecek. Birkaç saniye oturup düşündüğünüzde eğer hala aklınıza i ile başlayan bir bitki ismi gelmiyorsa buyurun içeriğimize bir göz atın.

J Harfi ile Başlayan Bitki İsimleri

Türkçede çok kullanılmayan ancak pek çok yabancı meyvenin ismini oluşturan j harfi ülkemizde genellikle kadın isimlerinde karşımıza çıkıyor. Ancak oynadığınız kelime oyunu ya da bulmacada size j ile başlayan bitki isimleri soruluyorsa gözünüzü dünya çapında ünlenmiş meyvelere yöneltmeniz gerekebilir. Buna göre dünya genelinde en sık karşılaşılan ve j harfi ile başlayan bitki ismi listesi şu şekildedir: