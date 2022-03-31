J ile Başlayan Eşya İsmi Var Mı? J Harfi ile Başlayan Eşya İsimleri

Bazen adını bilmediğimiz ama ne için kullanıldığını bildiğimiz eşyalar ile karşılaşırız. Bazen de adını bildiğimiz ama ne için kullanıldığını bilmediğimiz eşyalarla. Özellikle dilimizin yabancı kelimelerden etkilenmesi bu durumları arttırsa da J ile başlayan eşya isimlerine ön yargınızı bu liste ile sileceğiz.
J ile Başlayan Eşya
Yabancı kökenli kelimeleri hatırlamak bazen zannettiğimizden daha zorlayıcı olabilir ya da bu kelimelere dilimiz dönmediği için unutmuş olabilir. Hem hafızanızı tazelemek hem de yeni bilgiler öğrenmek için J harfi ile eşya ismi listemize geçelim. İşte, J ile eşya listesi;
- Jakuzi: Asıl anlamı sağlık havuzudur. Günümüzde rahatlama amacı olarak kullanılan bir çeşit banyo küvetidir.
- Jaluzi: Şerit perde türüdür.
- Jant: Motorlu taşıtların aks sistemine bağlı olan ve aracın hareket etmesi için dönen nesnelerden biridir.
- Jarse: İpekli veya yünlü kumaştan elde edilen, esnek dokunan bir tür kıyafet.
- Jartiyer: Diz altı veya diz üstü çorapların bacakta kaymadan durmasını sağlayan lastikli bir bağ çeşidi.
- Jeton: Telefonlarda ya da makinede oynanan oyunlarda para yerine kullanılan küçük metal nesne.
- Jeneratör: Mekanik enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağlayan alet.
- Jilet: İki yanı keskin tıraş bıçağı. İnce ve kesici çelik.
- Jöle: Yapışkan ve parlak yapılı, saçın uzun süre bozulmadan kalmasını sağlayan ve saça sürüldüğünde sertleşen madde. Saç ürünü.
- Jüpon: İç eteklik olarak da bilinir. Eteklerin ya da elbiselerin altına daha güzel durması için giyilir.