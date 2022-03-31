J ile Başlayan Eşya İsmi Var Mı? J Harfi ile Başlayan Eşya İsimleri

Bazen adını bilmediğimiz ama ne için kullanıldığını bildiğimiz eşyalar ile karşılaşırız. Bazen de adını bildiğimiz ama ne için kullanıldığını bilmediğimiz eşyalarla. Özellikle dilimizin yabancı kelimelerden etkilenmesi bu durumları arttırsa da J ile başlayan eşya isimlerine ön yargınızı bu liste ile sileceğiz.

J ile Başlayan Eşya

Yabancı kökenli kelimeleri hatırlamak bazen zannettiğimizden daha zorlayıcı olabilir ya da bu kelimelere dilimiz dönmediği için unutmuş olabilir. Hem hafızanızı tazelemek hem de yeni bilgiler öğrenmek için J harfi ile eşya ismi listemize geçelim. İşte, J ile eşya listesi;