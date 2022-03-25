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Giriş Tarihi: 25.3.2022 16:33 Son Güncelleme: 25.3.2022 16:33

J İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı? J İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir?

J İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı? J İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir?

Dünya üzerinde yaşayan birçok canlı türü mevcuttur, bu canlılardan hayvanların hepsi ayrı bir isime sahiptir. Bazı hayvan isimleri sık bilinirken bazısı da ender duyulan hayvan isimleridir. Peki J ile başlayan hayvan ismi var mı? J ile başlayan hayvan isimleri nelerdir? Bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını sizler için derlediğimiz yazımızda bulabilirsiniz.

Tabiatın varoluşundan bu yana çeşitli hayvan türleri yeryüzünde yaşamını sürdürmektedir. Bu hayvanların isimlerini bilmek genel kültür ve bilgi dağarcığı açısından oldukça önemlidir. Hayvan isimlerinin hepsini akılda ezbere tutmak gayet tabi kolay değildir, ama bu isimleri baş harflerine göre öğrenmek hafızada daha kolay yer tutması için güzel bir yöntemdir. Alfabenin 13. sırasında olan, J harfi ile başlayan hayvan isimleri nelerdir? İşte detaylar...

J Harfi İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir?

Kelime oyunları ve bulmacalarda sıkça karşımıza çıkabilecek olan J ile başlayan hayvan isimleri sorusu karşısında akıllara en sık "jaguar" ismi gelir, j harfi ile başlayan hayvan ismi tabi ki bununla sınırlı değildir. J harfi ile başlayan hayvan isimlerini şöyle sıralayabiliriz;

  • Jaguar ( anayurdu Güney ve Orta Amerika olan, yırtıcı memeli)
  • Japon Balığı ( tatlı su balığı türü)
  • Jenet ( anavatanı Afrika olan yırtıcı memeli)
  • Jakamar Kuşu ( anavatanı Amerika'nın tropik bölgeleri olan kuş türü)
  • Jako papağanı ( anayurdu Afrika olan papağan türü)

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J İle Başlayan Hayvan İsmi Var Mı? J İle Başlayan Hayvan İsimleri Nelerdir?
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