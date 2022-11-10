J İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce J Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

İngilizcedekinden farklı bir telaffuza sahip olan Türkçedeki j harfi ile başlayan kelimeler birçok kişi için merak uyandırıcıdır. Dilimizi yeni öğrenecek olanlar ve konuşmakta sıkıntı yaşayanlar, j harfi ile başlayan kelimeler içinde neler olduğunu ve nasıl okunduğunu bilmek ister. Çünkü, başta j ile başlayan ingilizce kelimeler olmak üzere çoğu dilde bu harf değişik bir biçimde okunur. Kafalardaki soru işaretlerini gidermek için ilk harfi j olan kelimelerin neler olduğu öğrenilmelidir.

J ile Başlayan Kelimeler Nelerdir?

Dilimizde j harfi ile başlayan kelimelerin sayısı, 114'tür. Yukarıda bahsedildiği üzere bu kelimelerin birçoğu, Fransızca ve İngilizce gibi dillerden Türkçe'ye geçmiş ve küçük çaplı değişimlere uğramıştır. Söz konusu kelimelerin harf sayıları, 3 ile 13 arasında değişir. Aşağıda j ile başlayan kelimeleri harf sayılarına göre sıralanmış bir şekilde bulabilirsiniz.

J ile Başlayan 3 Harfli Kelimeler

JAK, JEL, JET, JİG, JÖN, JUL, JÜT

J ile Başlayan 4 Harfli Kelimeler

JALE, JANT, JEST, JİLE, JİPS, JÖLE, JUDO, JURO, JÜRİ

J ile Başlayan 5 Harfli Kelimeler

JAPON, JARSE, JETON, JİKLE, JİLET, JOKER, JOKEY, JÜPON, JAKAR

J ile Başlayan 6 Harfli Kelimeler

JAGUAR, JAKUZİ, JALUZİ, JAMBON, JANJAN, JAPONE, JARGON, JEOLOG, JERSEY, JETSKİ, JORJET, JÖLELİ, JUDOCU, JULLÜK, JURNAL, JÜBİLE

J ile Başlayan 7 Harfli Kelimeler

JAPONCA, JELATİN, JENERİK, JENOSİT, JEODEZİ, JEOLOJİ, JETONCU, JOGGİNG, JÖLESİZ, JÜPİTER

J ile Başlayan 8 Harfli Kelimeler

JANDARMA, JANJANLI, JEOFİZİK, JEOKİMYA, JEOLOJİK, JEOTERMİ, JOKEYLİK, JOYSTİCK, JURNALCİ

J ile Başlayan 9 Harfli Kelimeler

JENERATÖR, JEOSİSMİK, JEOTERMAL, JEOTERMİK, JİMNASTİK

J ile Başlayan 10 Harfli Kelimeler

JENERASYON, JEODİNAMİK, JEOFİZİKÇİ, JEOKİMYACI, JEOPOLİTİK, JEOSANTRİK, JETONCULUK,

J ile Başlayan İngilizce Kelimeler

İngilizce'den Türkçe'ye geçen pek çok kelime olduğu gibi j ile başlayanları da vardır. Dil öğrenmek isteyenler, bu kelimelerin neler olduğunu mutlaka bilmelidir. İngilizce'de, farklı harf sayısına sahip ve j ile başlayan çok sayıda kelimeye rastlamak mümkündür. Örneğin, bir hayvanı belirten "jackal" kelimesi, Türkçe'de "çakal" olarak telaffuz edilir. Buna benzer çok sayıda örnek bulunur. Aşağıda, İngilizce'de j ile başlayan bazı kelimeler verilmiştir.

junior

jungle

june

jump

join

joke

joker

jolly

july

journalist

journey

joy

jean

jeep

jacket

jackal

jasmine

jeweller