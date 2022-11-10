J İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce J Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

İngilizcedekinden farklı bir telaffuza sahip olan Türkçedeki j harfi ile başlayan kelimeler birçok kişi için merak uyandırıcıdır. Dilimizi yeni öğrenecek olanlar ve konuşmakta sıkıntı yaşayanlar, j harfi ile başlayan kelimeler içinde neler olduğunu ve nasıl okunduğunu bilmek ister. Çünkü, başta j ile başlayan ingilizce kelimeler olmak üzere çoğu dilde bu harf değişik bir biçimde okunur. Kafalardaki soru işaretlerini gidermek için ilk harfi j olan kelimelerin neler olduğu öğrenilmelidir.
Dilimizde j harfi ile başlayan kelimelerin sayısı, 114'tür. Yukarıda bahsedildiği üzere bu kelimelerin birçoğu, Fransızca ve İngilizce gibi dillerden Türkçe'ye geçmiş ve küçük çaplı değişimlere uğramıştır. Söz konusu kelimelerin harf sayıları, 3 ile 13 arasında değişir. Aşağıda j ile başlayan kelimeleri harf sayılarına göre sıralanmış bir şekilde bulabilirsiniz.
J ile Başlayan 3 Harfli Kelimeler
JAK, JEL, JET, JİG, JÖN, JUL, JÜT
J ile Başlayan 4 Harfli Kelimeler
JALE, JANT, JEST, JİLE, JİPS, JÖLE, JUDO, JURO, JÜRİ
J ile Başlayan 5 Harfli Kelimeler
JAPON, JARSE, JETON, JİKLE, JİLET, JOKER, JOKEY, JÜPON, JAKAR
J ile Başlayan 6 Harfli Kelimeler
JAGUAR, JAKUZİ, JALUZİ, JAMBON, JANJAN, JAPONE, JARGON, JEOLOG, JERSEY, JETSKİ, JORJET, JÖLELİ, JUDOCU, JULLÜK, JURNAL, JÜBİLE
J ile Başlayan 7 Harfli Kelimeler
JAPONCA, JELATİN, JENERİK, JENOSİT, JEODEZİ, JEOLOJİ, JETONCU, JOGGİNG, JÖLESİZ, JÜPİTER
J ile Başlayan 8 Harfli Kelimeler
JANDARMA, JANJANLI, JEOFİZİK, JEOKİMYA, JEOLOJİK, JEOTERMİ, JOKEYLİK, JOYSTİCK, JURNALCİ
J ile Başlayan 9 Harfli Kelimeler
JENERATÖR, JEOSİSMİK, JEOTERMAL, JEOTERMİK, JİMNASTİK
J ile Başlayan 10 Harfli Kelimeler
JENERASYON, JEODİNAMİK, JEOFİZİKÇİ, JEOKİMYACI, JEOPOLİTİK, JEOSANTRİK, JETONCULUK,
İngilizce'den Türkçe'ye geçen pek çok kelime olduğu gibi j ile başlayanları da vardır. Dil öğrenmek isteyenler, bu kelimelerin neler olduğunu mutlaka bilmelidir. İngilizce'de, farklı harf sayısına sahip ve j ile başlayan çok sayıda kelimeye rastlamak mümkündür. Örneğin, bir hayvanı belirten "jackal" kelimesi, Türkçe'de "çakal" olarak telaffuz edilir. Buna benzer çok sayıda örnek bulunur. Aşağıda, İngilizce'de j ile başlayan bazı kelimeler verilmiştir.
junior
jungle
june
jump
join
joke
joker
jolly
july
journalist
journey
joy
jean
jeep
jacket
jackal
jasmine
jeweller