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Giriş Tarihi: 23.12.2022 10:06 Son Güncelleme: 23.12.2022 10:06

J İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu J İle Biten Kelimeler Listesi

j ile biten kelimeler Türk Alfabesinde rastlanan kelimelerdir. İlk olarak odak noktası Türkçede j ile biten kelime var mı sorusu olmalıdır. Çünkü alfabemiz tüm harfleri barındırmamaktadır. sonu j ile biten kelimeler kimi zaman bir faaliyeti kimi zaman ise bir durumu anlatmaktadır. Dolayısıyla j harfi ile biten kelimeler günlük hayatta bizlere oldukça kolaylık sağlamaktadır. İletişimimizi daha da kolaylaştırmaktadır. Birçok popüler ve j ile biten isimler vardır. İndirgemek gerekirse de 4 harfli J ile biten kelimeler dikkate alınabilir.

J İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu J İle Biten Kelimeler Listesi

j ile biten kelimeler sayı bakımından diğer harflere göre azdır. Fakat yine de j ile biten isimler günlük hayatın birer parçasıdır. Bu çizgide ilerlerken Türkçede j ile biten kelime var mı ile karşılaşılabilir. Belirtildiği üzere sonu j ile biten kelimeler vardır. Kelimelerin gücünü hafife almak olmaz. Kendimizi ifade etmenin en güzel araçlarıdır. Bu nedenle j harfi ile biten kelimeler hayatımızda işe yarayan sözcüklerdir. Sadece bu tür başlıklarda kelimeleri daha da özelleştirmek gerekir. Yani 4 harfli J ile biten kelimeler gibi konuyu daraltmak gerekir.

J ile Biten Kelimeler Nelerdir?

J ile biten kelimeler Türkçe dilinde yer alan ve birçok şeyi ifade eden sözcüklerdir. Sözcüklerin yani kelimelerin gücü hafife alınmayacak kadar çoktur. Dolayısıyla kelimeler iletişimi etkileyen birebir faktörlerdir. İnsanlar sosyal bir varlıktır ve bahsedildiği gibi kelimeler ile iletişim kurarlar. J ile biten kelimeler de insanlar arasındaki iletişimi sağlayan unsurlardır. Örneğin baraj kelimesi büyük bir su birikintisini tanımlayan kavramdır. J ile biten mesaj kelimesi de iletişim kurmanın farklı bir alternatifidir. Viraj kelimesi yolun bir özelliğini tanımlayan kavramdır. Pasaj kapalı bir çarşıyı ifade eden kelimedir. Diğer kelimeler ise tonaj, viraj, masaj gibi sözcüklerdir.

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J İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu J İle Biten Kelimeler Listesi
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