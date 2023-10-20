Jack London Kitapları - Jack London Sözleri, Hayatı ve Bütün Eserleri

Jack London kitapları kendi yaşamından izler taşır ve okuyan kişilere çok güzel dersler verir. Tam da bu nedenle ortaokul ve lise çağındaki gençlere okutulan Jack London tüm bu aktardıklarını yaşadığı zorlu hayatından yola çıkarak hazırlamıştır. Genç yaştan itibaren çalışan ve zorluklarla mücadele eden Jack London kitapları ve sözleri ile pek çok kişiye ilham kaynağı olmuştur. Jack London'un hayatı ve bütün eserleri okurlar için anlam taşır.
Jack London yazmış olduğu eserlerde doğa, insan ve toplumsal konuları büyük bir özenle işleyen özellikleri ile bilinmektedir. Edebiyat dünyasına yapmış olduğu katkılar 20. Yüzyıl Amerikan Edebiyatı için bir devrim niteliğindeydi.
Amerikalı yazar macera ve roman alanında son derece ileri seviye bir isimdir. Aşağıda kendisinin en popüler ve en başarılı eserleri kısaca listelenmiştir.
Jack London'ın sözleri genel olarak yaşam, başarı, dayanıklılık ve insan doğası gibi önemli konuları kapsar ve okuyanları düşünceye sevk eden ifadeler yer alır.
Jack London özellikle aşağıdaki sözleri ile hafızalara kazınmıştır.
"Hayatın acımasız bir dövüş olduğunu, en güçlünün ayakta kalacağını öğrendim."
"Bir insana yolun neresinde olduğunu sorarsanız, çoğu zaman yol kendisinin bulunduğu yerin tam da üzerinden geçer."
"Bir adamın ne olduğu, kendisine kullandığı dille değil, yaptıklarıyla belirlenir."
"Başkalarını yargılamadan önce onların ayakkabılarına gir ve on mil yürü."
"Yeterli motive edici nedeni bulan her insan, her nereye gitmek istiyorsa oraya ulaşabilir."
Jack London, 12 Ocak 1876'da Amerika'nın San Francisco şehrinde doğdu. Zorlu bir çocukluk geçirdi ve bulunduğu konumdan ayrılıp para kazanmak adına denizci oldu.
Ardından Alaska'ya giden Jack London burada pek çok farklı iş kolunda çalıştı. Alaska'da yaşadığı sürelerde önemli eserlerini kaleme aldı ve burada yazarlığını çok geliştirerek kendisini bir efsane yapacak olan kariyerinin yapı taşlarını oluşturdu.
Zorlu hayatının içerisinde kendini yetiştirerek yazar olmayı başaran London, "Deniz Kurdu," "Vahşetin Çağrısı" ve "Beyaz Diş" gibi ünlü eserleri yazdı. Ünlü bir yazar olarak dünya çapında tanınan London. 40 yaşında karaciğer yetmezliği ve böbrek iltihabı nedeniyle erken yaşta hayata veda etti.
Jack London kısa ömrüne pek çok eser sığdırmayı başarmış üretken bir edebiyatçıdır. Jack London tarafından yazılmış roman, kitap ve seyahat yazıları aşağıda yer almaktadır.
Romanları: "Deniz Kurdu, Vahşetin Çağrısı, Beyaz Diş, Martin Eden, Demir Ökçe, Kızılderililer, Ay Vadisi, Yıldızlar Korsanı, Adem'den Önce"
Hikayeleri: Karanlığın Çocukları, Ateş Yakmak, Bir Kuzey Macerası, Kızıl Veba, Oyun, Bir Dilim Biftek
Seyahat Yazıları: Keşifler ve İcatlar, Kuzey Denizi'nde Doolaşım, Denizlerin Korsanları