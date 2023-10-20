Jack London Kitapları - Jack London Sözleri, Hayatı ve Bütün Eserleri

Jack London kitapları kendi yaşamından izler taşır ve okuyan kişilere çok güzel dersler verir. Tam da bu nedenle ortaokul ve lise çağındaki gençlere okutulan Jack London tüm bu aktardıklarını yaşadığı zorlu hayatından yola çıkarak hazırlamıştır. Genç yaştan itibaren çalışan ve zorluklarla mücadele eden Jack London kitapları ve sözleri ile pek çok kişiye ilham kaynağı olmuştur. Jack London'un hayatı ve bütün eserleri okurlar için anlam taşır.

Jack London Kitapları

Jack London yazmış olduğu eserlerde doğa, insan ve toplumsal konuları büyük bir özenle işleyen özellikleri ile bilinmektedir. Edebiyat dünyasına yapmış olduğu katkılar 20. Yüzyıl Amerikan Edebiyatı için bir devrim niteliğindeydi.

Amerikalı yazar macera ve roman alanında son derece ileri seviye bir isimdir. Aşağıda kendisinin en popüler ve en başarılı eserleri kısaca listelenmiştir.

Beyaz Diş: Beyaz Diş, Amerika'nın Alaska bölgesinde geçer ve bir kurt köpeğinin hayatını konu alır. Kurdun insanlarla olan ilişkisinden pek çok içsel analiz çıkartılmaktadır. Martin Eden: Yazarlık kariyerini sürdürmeye çalışan bir edebiyatçının hikayesinin anlatıldığı romanda Jack London kendi hayatından esintiler sunar. Vahşetin Çağrısı: Köpek Buck, Alaska'da vahşi doğada hayatta kalma savaşı vermekte ve insanlarla bir arada hareket etmektedir. Deniz Kurdu: Deniz Kurdu'nda Jack London bir deniz faciasının ardından kurtarma gemisine düşmüş Wolf Larsen'in hikayesini aktarır. Wolf Larsen acımasız bir kaptandır. Demir Ökçe: Demir Ökçe bir bilim kurgu romanıdır. Kapitalizmin ilerideki muhtemel neticelerinin ele alındığı eserde bu sistemin gelecekteki sonuçları üzerine Jack London'un perspektifinden bakılır. Kızılderililer: Jack London Kuzey Amerika'da yaşayan bazı Kızılderili kabilelerini bu kitabıyla ölümsüzleştirir. Keşifler ve İcatlar: Bu kitap, Jack London Güney Denizi'nde bir gezi yaparken kendisinin deneyim ve gözlemlerini not aldığı bir seyahat yazısı olma niteliği taşır. Yıldızlar Korsanı: Bir cezaevi mahkumunun psikolojik durumunun yansıtıldığı bu başarılı eserde mistisizm ve reenkarnasyon ögeleri yer almaktadır.

Jack London Sözleri

Jack London'ın sözleri genel olarak yaşam, başarı, dayanıklılık ve insan doğası gibi önemli konuları kapsar ve okuyanları düşünceye sevk eden ifadeler yer alır.

Jack London özellikle aşağıdaki sözleri ile hafızalara kazınmıştır.

"Hayatın acımasız bir dövüş olduğunu, en güçlünün ayakta kalacağını öğrendim."

"Bir insana yolun neresinde olduğunu sorarsanız, çoğu zaman yol kendisinin bulunduğu yerin tam da üzerinden geçer."

"Bir adamın ne olduğu, kendisine kullandığı dille değil, yaptıklarıyla belirlenir."

"Başkalarını yargılamadan önce onların ayakkabılarına gir ve on mil yürü."

"Yeterli motive edici nedeni bulan her insan, her nereye gitmek istiyorsa oraya ulaşabilir."

Jack London Hayatı

Jack London, 12 Ocak 1876'da Amerika'nın San Francisco şehrinde doğdu. Zorlu bir çocukluk geçirdi ve bulunduğu konumdan ayrılıp para kazanmak adına denizci oldu.

Ardından Alaska'ya giden Jack London burada pek çok farklı iş kolunda çalıştı. Alaska'da yaşadığı sürelerde önemli eserlerini kaleme aldı ve burada yazarlığını çok geliştirerek kendisini bir efsane yapacak olan kariyerinin yapı taşlarını oluşturdu.

Zorlu hayatının içerisinde kendini yetiştirerek yazar olmayı başaran London, "Deniz Kurdu," "Vahşetin Çağrısı" ve "Beyaz Diş" gibi ünlü eserleri yazdı. Ünlü bir yazar olarak dünya çapında tanınan London. 40 yaşında karaciğer yetmezliği ve böbrek iltihabı nedeniyle erken yaşta hayata veda etti.

Jack London Bütün Eserleri

Jack London kısa ömrüne pek çok eser sığdırmayı başarmış üretken bir edebiyatçıdır. Jack London tarafından yazılmış roman, kitap ve seyahat yazıları aşağıda yer almaktadır.

Romanları: "Deniz Kurdu, Vahşetin Çağrısı, Beyaz Diş, Martin Eden, Demir Ökçe, Kızılderililer, Ay Vadisi, Yıldızlar Korsanı, Adem'den Önce"

Hikayeleri: Karanlığın Çocukları, Ateş Yakmak, Bir Kuzey Macerası, Kızıl Veba, Oyun, Bir Dilim Biftek

Seyahat Yazıları: Keşifler ve İcatlar, Kuzey Denizi'nde Doolaşım, Denizlerin Korsanları