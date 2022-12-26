Jak İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Jak İle Biten Kelimeler Listesi

Çok sayıda gramer kuralları olan dilimizde jak ile biten kelimeler bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar azdır. Öte yandan Türkçe'de, dilimize ait olduğu düşünülen birçok Farsça, Arapça, Fransızca ve İngilizce kelimeler bulunur. Sonu jak ile biten kelimeler içinde öz Türkçe olan bir sözcüğe rastlamak ise pek mümkün değildir. Bunu anlamak için son hecesi jak olan kelimeler neler diye sormak yeterlidir. Peki Türkçe'de sonu jak olan sözcükler var mıdır?

Jak ile Biten Kelimeler Nelerdir?

Dünyanın en çok konuşulan dillerinden biri olan Türkçe ve diğer kolları, büyük bir birikime ve zenginliğe sahiptir. Yazı sisteminde Latin alfabesi kullanılan Türkçe, Orta Asya'dan Doğu Avrupa'ya kadar geniş bir coğrafyada 250 milyon insan tarafından konuşulan önemli bir dildir.

Osmanlı döneminde kullanılan Arap alfabesi ile birlikte, dilimize Farsça ve Arapça'dan çok sayıda kelime geçmiştir. Bunlardan bazıları, geçmişten günümüze kadar gelmeyi başarmıştır. Günlük hayatta da karşımıza çıkan bu sözcükler öylesine kabul görmüştür ki, çoğu kişi Arapça ve Farsça olduklarının bile farkında değildir. Aynı şekilde, İngilizce ve Fransızca gibi Batı Avrupa ülkelerine ait dillerden de birçok kelime vardır. Bunlar, genellikle Osmanlı'dan sonra dilimize girmeyi başarmıştır. Söz konusu bu kelimelerin yapıları incelendiğinde, aslında Türkçe'nin dil bilgisi kurallarından çok uzak olduğu rahatlıkla görülebilir. Bunlardan biri ise içinde veya sonunda jak bulunan kelimelerdir. Üzerinde yaşadığımız Anadolu topraklarında konuşulan Türkçe'de, sonunda jak hecesi bulunan herhangi bir kelime yoktur. İçinde olanlar ise genellikle Fransızca gibi yabancı dillere aittir. Aşağıda, içinde jak hecesi geçen kelimeler sıralanmıştır.

Jakar

Jakuzi

Jakoben

Jakobenizm

Jaketatay

Yukarıdaki kelimelerden anlaşılacağı üzere hiçbiri Türkçe'ye ait değildir.