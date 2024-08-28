Jakarta Neresi? Jakarta Nerede, Hangi Ülkede?

Jakarta ya da Türkçe söylenişi ile Cakarta, Güneydoğu Asya'nın en dinamik merkezlerinden biridir. Hint Okyanusu'na kıyısı olan bu büyük metropol bir ada ülkesinin başkenti olmanın tüm özelliklerini taşır. Önemli bir ticaret ve turizm merkezi kabul edilen ve başta Asya olmak üzere dünyanın dört bir yanından gelen turistler için cazip bir destinasyon olan Jakarta nerede, hangi ülkede? Jakarta neresi? İşte yanıtlar.

Jakarta (Cakarta) Nerede?

Dilimizde Cakarta adıyla bilinen Jakarta yaklaşık 9 milyonluk nüfusuyla Asya'nın en büyükşehirlerinden biridir. Bu şehir aynı zamanda dünyanın on ikinci büyük kentidir. Bu canlı ve hareketli metropol dünyanın en büyük ada ülkesi olan Endonezya'nın başkentidir. Cakarta, Güneydoğu Asya'da, Hint Okyanusu ile Pasifik Okyanusu arasında yer alan ve 17 binden fazla bir sayıda adanın bir araya gelmesi ile oluşan Endonezya'nın Java (Cava) Adasında yer alır.

Jakarta (Cakarta) Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Adını Sanskritçe "Cakayarta" kelimesinden alan Cakarta'nın sözcük anlamı zaferdir. Zira şehir belli konularda dünyanın önde gelenleri arasına yerleşme zaferini elinde bulundurur. Yaklaşık 9 milyon kişinin yaşadığı Cakarta, çeşitli etnik grupları ve kültürleri barındıran çok uluslu yapıya sahip bir şehirdir. Şehir Endonezya'nın başkenti olmakla kalmayıp ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel merkezi sayılmaktadır.

Endonezya gibi burada da resmi dil Endonezce olmasına rağmen, İngilizce yaygın şekilde konuşulmaktadır. Bu durum yabancı ziyaretçiler için şehri gezmeyi kolaylaştıran bir etkendir.

Jakarta, tropikal iklimi ile yıl boyunca sıcak ve nemli bir havaya sahiptir. Bu da şehri keşfetmek isteyenler için uygun bir ortam sağlar.

Jakarta'nın Tarihi

Jakarta'nın tarihi IV. yüzyıla kadar uzanır. Jakarta o dönem bölgeye hâkim olan Hindu krallıklarından Tarumanagara'nın zayıflamasıyla sahneye çıkan Sunda Krallığı'nın topraklarına dahildi. Sunda Krallığı Java ya da o dönemki adıyla Sunda Adasında hüküm sürüyordu. Portekizlilerin ve Hollandalıların XIV. yüzyılda gemileriyle geldikleri şehir, Sunda Kelapa adı almasının ardından Banten Sultanlığı Beyliğinin eline geçerek Jayakarta ismi ile anılmaya başlandı ve Güneydoğu Asya'nın ticaret merkezi konumunu kazandı. Jakartaya XVIII. yüzyılda İngilizlerin de Endonezya'daki ticaret merkezi oldu.

Daha sonra İngilizleri yenen Hollandalılar burada bir koloni kurdu ve şehrin adını Batavia olarak değiştirdi. XVIII. yüzyılın ortasında Çinlilerin buraya gelmesi ve 19. yüzyıldaki salgın hastalıklar şehrin sıkıntılı dönemlerden geçmesine neden olurken birçok Avrupalının da bu yüzyıllarda buraya yerleşmesi söz konusu olmuştur.

II. Dünya Savaşı döneminde hala bir Hollanda kolonisi olan şehir, savaş bittiğinde 1946 yılında Endonezya'nın bağımsızlığını kazanmasıyla Sanskritçe bir kelime olan ve zafer anlamına gelen Jayakarta'nın kısaltılmışı "Jakarta" olarak değiştirildi.

Jakarta'da Görülmesi Gereken Yerler

Güneydoğu Asya'nın ve Endonezya'nın en güzel şehri olarak kabul edilen Jakarta'da gezilecek pek çok yer vardır. Jakarta'ya gidildiğinde öncelikle Merdeka Meydanı'nın görülmesi tavsiye edilir. Merdeka yerel halkın kullandığı Endonezce dilinde "bağımsızlık" ve "özgürlük" sözcüklerine karşılık geliyor. Merdeka Meydanı'nda yer alan Monas Anıtı, yani Ulusal Anıt Endonezya'nın bağımsızlığını kazanmasından sonra yapılan anıtlardan biridir. Şehrin simgelerinden biri olan bu anıt 137 metre yüksekliğindedir. Sahil şeridinde bulunan Ancol Rüya Parkı da birçok tesisi barındıran büyüleyici bir yer. Jakarta'nın doğusunda konumlanan Endonezya Minyatür Parkı ise 250 dönüm araziye kurulmuş ilgi çekici bir park. Kota Tua'da yer alan Jakarta Wayang Kukla Müzesi ve Jakarta Ulusal Müzesi de görülmeye değer.

Jakarta'nın en görkemli yapılarından olan İstiklal Camii ve Jakarta Katedrali de mutlaka ziyaret edilmeli.

Jakarta'nın sahil şeridinde bulunan Bin Adalar mavi suların orta yerindeki adacıkları ile şehrin doğal güzelliklerini gözler önüne seriyor. Endonezyalılar arasında Kepulauan Seribu adıyla bilinen bu adalar tatil köyleri ile ünlü.

Bunların yanı sıra, Jakarta'daki modern alışveriş merkezleri ve renkli gece hayatı da şehre ayrı bir canlılık katmaktadır.