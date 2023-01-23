Jale İnan Kimdir? Jale İnan’ın Hayatı, Çalışmaları ve Yaptığı Hizmetler

Jale İnan kimdir, Arkeolog mesleğinde akla ilk gelen isimlerden biridir. Alexander von Humboldt Vakfı'ndan burs kazanarak Almanya'da Berlin Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden eğitim almıştır. Meslek hayatı boyunca toplam üç kez "The Institute for Advanced Study"ye konuk üye olarak davet edilmiş ve orada etkinliklere katılmıştır. Jale inan neyi icat etmiştir, Side müzesinin kurulmasına destek olmuş ve yaptığı kazılarla yöre insanlarının ekonomi seviyesinin artmasını sağlamıştır.

Jale İnan'ın Hayatı, Çalışmaları ve Yaptığı Hizmetler

Jale inan kimdir, Arkeolog ve akademisyen olarak bilinen İnan, 1914 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Babası, müzeci ve arkeolog Aziz Ogan, annesi ise Mesture Hanım'dır. Lise öğrenim hayatını Erenköy Kız Lisesi'nde tamamlamıştır. Babasının mesleki etkinliklerine dahil olarak arkeoloji ile erken yaşta tanışma fırsatı elde etmiştir. Jale inan hangi üniversiteden mezun oldu, jale inan neyi icat etmiştir bunların hepsini inceleyelim. Aleksander von Humboldt Vakfı'ndan kazandığı burs ile, arkeoloji okumak amacıyla 1934 senesinde Almanya'ya gitme kararı vermiştir. Bir sene sonra ise Türk Cumhuriyeti devlet bursunu kazanmıştır. 1935-1943 seneleri arasında klasik arkeoloji bilim dalında lisans ve doktora eğitimini Berlin ve Münih üniversitelerinde tamamlamıştır. 1943 senesinde Prof. Dr. Rodenwalt'ın yanında "Kunstgeschichtliche Untersuchung der Opferhandlung auf römischen Münzen" isimli teziyle doktorasını bitirerek Türkiye'ye geri gelmiştir.



İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Eski Çağ Kürsüsü'nde Prof. Dr. Clemens Emn Bosch'un asistanı olmak üzere atanan Arkeolog Jale İnan, lise zamanlarında tanıştığı Mustafa İnan ile 1944 senesinde dünya evine girmiştir. Sonraki sene tek çocukları olan Hüseyin dünyaya gelmiştir. 1946 senesinde İstanbul Üniversitesi Klasik Arkeoloji Kürsüsü'nün kurulması etkinliklerine katılmıştır ve bu kürsünün ilk asistanı olup Prof. Dr. Arif Müfid Mansel'in asistanlığını sürdürmeye başlamıştır. Aynı sene Arif Müfid Mansel ile beraber Türk Tarih Kurumu adına Antalya'da Side antik kenti kazısına, ertesi sene ise Perge antik kenti kazısına başlamıştır. 1953 senesinde doçent, 1963'de ise profesör olmaya hak kazanmıştır. Mansel'in ardından 1974-1980 senelerinde Side, 1975-1987 seneleri arasında ise Perge kazılarına başkanlık etmiştir. Kazı çalışmaları esnasında Side Roma Hamamı'nın Side Müzesi'ne dönüşmesi için emek vermiştir. 1975 senesinde Klasik Arkeoloji Kürsüsü'nün Başkanı olmuş ve bu mesleğini 1983'de emekliye ayrılana kadar devam ettirmiştir.







Jale İnan ne zaman öldü, son zamanlarını Parkinson hastalığı ile mücadele ederek geçiren İnan, 2001 senesinde hayata veda etmiştir. Cenazesi ise Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmiştir.

Jale inan'ın yaptığı hizmetler, arkeoloji bilimine katkıları şu şekildedir;

· Roma Portreleri hakkında çalışmalar yapmıştır

· Side-Perge Kenti Kazılarına ait birden çok araştırması bulunmaktadır

· Amerika ve Avrupa Müzelerinde bulunan araştırmalarıyla Side/Perge heykellerine ait parçaları tespit ederek bu heykel parçalarının yurda dönmesine destek sağlamıştır.

· Yorgun herkül heykelini bulmuştur.