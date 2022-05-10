Jandarma Görevleri Ve Yetkileri - Jandarmanın Sınıfları Ve Görevleri Nelerdir, Ne İş Yapar?

Jandarmanın sınıfları ve görevleri nelerdir, ne iş yapar? Bu soru özellikle jandarma olmayı düşünen gençler tarafından çok sorulmaktadır. Jandarma görevleri ve yetkileri oldukça çeşitli olduğundan her jandarma aynı görevde değildir. Peki ya jandarmanın sınıfları ve görevleri nelerdir, ne iş yapar?

Jandarma Görevleri

Jandarma mülki olarak, adli olarak ve askeri olarak çeşitli görevlere sahip olan, Türkiye Cumhuriyeti içerisinde çok önemli görevler üstlenmiş bir teşkilattır. Jandarma olmak için gerekli eğitimler ve sınavlardan geçmiş olmak gereklidir ve herkesin yapabileceği bir meslek değildir.

Asayişin sağlanması ve dirlik ve düzende bozulmanın olmaması için jandarmalar çok kritik bir görev üstlenmektedirler ve Türkiye Cumhuriyeti için büyük öneme sahiptirler. Gerekli yerlerde jandarmaların olması halk için de çok büyük bir güven unsurudur.

Jandarmanın Görevleri

Jandarma halkın canını, ırzını ve malını korumakla görevli memurlardır.

Jandarma suç işlenmesini önlemek ve kamunun düzenini sağlamak adına gereken önlemleri alır.

Asayişi, kamunun ve kişilerin güvenliğini korur. Aynı zamanda konut dokunulmazlığını da korur.

Anayasa ve kanunlarda düzenlenen hak ile hürriyetlerin güvenli bir biçimde kullanılması adına gereken önlemleri alır.

Kamunun huzurunu ve düzenini bozan, kanunlara aykırı şekilde davranan kişilere ve eylemlere engel olmaktadır.

Yardım isteyen kişilere, korunmaya muhtaç durumda olan çocuklara ve yardıma ihtiyacı olan küçüklere, engellilere, hastalara, yaşlı kişilere, sokakta kalan veya kimsesiz olanlara, yabancılara, yardımcı olur ve gerekirse gerekli kurumlara yönlendirmesini yapar.

Her tür kaçakçılığa karşı önlem alır ve engel olur.

Ceza infaz kurumlarının dıştan korunmalarını sağlar ve bu yönde önlemler alır. Tutuklu olan hükümlülerin sevki ve nakilleriyle ilgili muhafazaları sağlar.

Emniyetin ve asayişin sağlanması için, suçların ortaya çıkartılması için, işlenmiş olan suçlardaki faillerin tespit edilip yakalanması için istihbarat toplayarak diğer istihbarat ve kolluk kuvvetleriyle iş birliği yapıp bilgileri aktarır.

Suçların önüne geçmek adına diğer kolluk birimleriyle, kamu kurumlarıyla, üniversitelerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yaparak projeler yürütür.

Trafik hizmetlerini yürütüp meydana gelen trafik kazaları için işlemler yapar.

Jandarma Sınıfları ve Görevleri

Jandarma içerisinde bulunan sınıflar generaller, subaylar, astsubaylar, uzman jandarmalar, uzman erbaşlar ve erbaşlardır. Bunlar kendi arasında çok sayıda sınıflara ayrılarak görev yaparlar. Hiyerarşik olarak her jandarma sınıfına önemli görevler ve yetkiler düşer.