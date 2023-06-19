Japon Balıkları Nasıl Ürer? Japon Balıkları Nasıl Çoğalır, Ne Zaman Yumurtlar?

Japon balıkları nasıl ürer sorusuna yanıt vermek için onların yaşam koşulları hakkında bilgi edinmek gerekir. Birçok işinin evinde ya da iş yerinde akvaryumda beslediği bu canlıların da üremede belirli koşulları bulunur. Bununla birlikte Japon balığı ne zaman yumurtlar sorusunun yanıtı da oldukça ilgi duyulan konulardandır. Japon balıkları nasıl çoğalır, ne zaman yumurtlar sorularının tüm yanıtlarını araştırdık ve haberimizde paylaştık.

Japon Balıkları Nasıl Ürer?

Japon balıkları hem kendi içinde tür olarak hem de renk bakımından çok çeşitlik gösteren süs balıklarıdır. Bu balıklar genel olarak akvaryumlarda yaşar ve insanların evlerinde kendilerine yaşam alanları yaratırlar. Japon balıklarının nasıl ürediği ve çoğaldığını bilmek için de onların yaşam koşullarını bilmek oldukça önem taşır.

Japon Balıklarının Özellikleri Nelerdir?

Akvaryum balıkları içerisinde en bilinen balık türü Japon balıklarıdır. Bu balıkların çok sevilmesinin birden fazla nedeni bulunmaktadır. Hem bakımları kolay hem de sessiz canlılar olduklarından sıklıkla beslenir. Bu balıkların özellikleri hakkında şunlar söylenebilir:

Japon balıkları sazangiller familyasından gelen balık türleridir.

Ülkemizde bu balıklar Japon balığı başka ülkelerde ise gold fish olarak bilinir.

Geçmişlerinin M.S. 2. yüzyıla dayandığı bilinir.

Birçok türü ise soğuk suda yaşayabilir. Beslenen ve akvaryumda tek cins olarak beslenen balıklar için ısıtıcı gerekmez.

Bu balıkların ömrü en fazla 5 yıldır. Ancak iyi bakılır ise daha da uzun yaşarlar.

Isı değişimlerine karşı son derece dayanıklıdırlar.

Dişi olanlar erkeklere göre daha uzundur. Karınları da daha şiş görünür.

Hafızaları 6 aylık olan balıklar belirli alışkanlıklar geliştirebilirler.

İnsanlarla iletişim kurabilen balık türleridir.

Kendi türlerine daldırmıyor olmaları da önemli özelliklerindendir.

Ancak başka türlere karşı agresif davranabilirler. Bunların yanında diğer akvaryum balıklarına göre daha da iri türleri bulunabilmektedir.

Japon Balıkları Nasıl Çoğalır?

Japon balıkları oldukça dayanıklı yapıya sahip olan balıklardır. Bu balıklar yumurtalarını bırakana kadar kovalayarak çiftleşmektedirler. Erkek Japon balığı daha sonra yumurtaları dölleyen balık spermini serbest bırakmaktadır. Eğer bu yumurtalar balıklar tarafından yenmez ise Japon balığı yaklaşık olarak bir hafta içerisinde yumurtasından çıkar.

Japon Balığı Doğum Belirtileri Neler?

Japon balıklarında doğum belirtileri de bulunur. Örneğin karınlarında aşırı şişkinlik olur. Bu da balıkların hamile olduğunu gösteren bir kanıttır. Hamile olan balığın anüs kısmı içeri doğru çökük görünür. Üreme dönemlerinde erkek olan balıkların ise kafası ve vücut birleşim yerlerinde çeşitli kabarcıklar meydana gelmektedir.