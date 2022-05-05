Japon Mitolojisi Tanrıları Ve Yaratıkları: Japon Efsaneleri, Mitleri Ve Özellikleri Nelerdir?

Japonya'nın gerek mimari yapıları gerek ibadet alanları aslında ilk bakışta bu bölgede ne kadar büyük bir dini – kültürel yapının mevcut olduğunu anlamaya yeterlidir. Her daim ilginin ve alakanın Batılı toplumlarca Uzakdoğu toplumlarında olduğunu biliyoruz çünkü burada oluşan dini ve kültürel yapı son derece kendine özgü bir yapıdır ve homojen yani kapalı bir durumdadır. Bu ortamda oluşan mitolojik öğeler de günümüzde hala popülerliğini korumaktadır ve Japon mitolojilerine olan ilgi de mitoloji ile ilgilenen kişiler tarafından hala detaylı şekilde araştırılıp öğrenilmektedir.

Japon Mitolojisi Tanrıları

Daikokuten: Japon mitolojisinde yer alan yedi adet şans tanrısından biridir. Zenginliğin tanrısı ve çiftçilerin koruyucusudur. Genellikle iri yarı bir biçimde esmer bir tanrı olarak betimlenir. Sağ elinde dilekleri gerçekleştirdiği kabul edilen asası varken sırtında da içi oldukça kıymetli eşyalar ile doldurulmuş çantası bulunur. Daikokuten, pirinç çuvalı üzerinde oturur biçimde betimlenmektedir.

Fujin: Japon mitolojisinde yer alan rüzgâr tanrısıdır ve en görkemli Şinto tanrılarından da bir tanesidir. Fujin'in omuzlarında büyük bir çanta vardır ve bu çanta rüzgâr taşır. Kırmızı tenli bir leopard cildine sahip olan Fujin korkunç bir sihirbaza benzer ve iblis olarak betimlenir. Japon sanatı içerisinde bu tanrı genellikle yıldırım, fırtına ve gök gürlemesiyle birlikte resmedilir.

Fukurokuju: Yedi şans tanrısından bir tanesidir. Ömrün uzunluğunu ve bilgeliği temsil eden bir tanrıdır. Bu tanrının vakti zamanında bir Taocu olarak dünyada yaşadığına da inanılır. Kendi betimlenirken genelde kafası uzun ve saçsız olan bir ihtiyar olarak resmedilmektedir. Genelde yanında kaplumbağa, geyik veya turna bulunur. Bunlar onun uzun ömrünü nitelemektedir.

Hiru – Ko: Japon mitolojisindeki önemli tanrılardan bir tanesidir. Balıkçıların, iyi şansın ve tüccarların tanrısı olarak bilinir. Hem sağlıktan hem de küçük çocukların iyiliğinden sorumludur ve Hiru – Ko'da yedi şans tanrısından bir tanesidir. Burada onu en özel kılan şeylerden biri Japon kökenli olan tek tanrı olmasıdır. Sakat doğmuştur.

Hoori: Japonya imparatorlarının atalarından bir tanesidir.

Inugami: köpek atnrısı ya da köpek ruhu. Batı Japonya bölgesinde popülerdir. Bir köpeğin ruhu ile ilgilidir manevi bir tanrıdır.

İzanagi: İzanaki şeklinde de telaffuzu mümkündür. Birçok tanrının babasıdır ve 7 kuşak atası olma özelliği taşır. Uzun bir mızrak ile simgelenir. Ondan doğan nesiller Japonya'yı şekillendirmiştir. İzanami onun eşidir.

Jurojin: Uzun ömürlü, yaşlı bir tanrıdır ve yedi şans tanrısından bir tanesidir. Güney Kutup Yıldızı'nın kişiselleştirilmesi olarak kabul edilir. Onun resim ve heykellerini yapmak hayırlıdır.

Okuninushi: Kendisinin ilk olarak Izumo vilayetinin bir hükümdarı olduğuna inanılır ve yerini Ninigiye bırakmıştır. Bunun karşılığında da görülen ruhların ve büyülerin dünyasının hükümdarı olmuştur. Okuninushi'nin ulusu inşa eden tarımın, ticaretin ve tıbbın tanrısı olduğuna dair güçlü bir inanç mevcuttur.

Raijin: Hem Şintoizm'de hem de Japon Mitolojisi'nde Raijin, gök gürültüsünün, yıldırımların ve fırtınaların tanrısıdır. Genelde tamburlarda çizili haldedir ve tomoe sembolüyle gök gürültüsü yaratmak amacıyla davul çalan bir iblis şeklindedir. Kendisinin yüzü mümkün mertebe korkunç bir şekilde resmedilir.

Sarutahiko Ökami: Dünyevi ve kami bir liderdir. Güç ve rehberliğin sembolü olarak Aikido gibi dövüşün sanatlarının da aynı zamanda hamisi olarak kabullenilmiştir. Kendisi Uzun sakallı, mücevherlerle kaplanmış bir mızrağa sahip, kırmızı yüzlü ve uzun burunlu şekilde uzun boyuyla resmedilmiştir.

Şinigami: Popüler Japon Tanrılarından bir tanesidir kendisi ölüm tanrısıdır ve ölüm meleği figürü olarak Meiji zamanlarında Japonlarca kültürlerine ve dinlerine kabul edilmiştir. Şinigami günümüzde Japon kurgularında çok sık görülmektedir aynı zamanda Batı'da yapılan kurgularda da Şinigami artık sıklıkla görülür olmuştur.

Tsukuyomi no Mikoto: Japon mitolojisinde yer alan tanrılardan bir tanesidir. Şimdiki zamanda Tsukuyomi'nin erkek bir tanrı olduğuna inanılmaktadır fakat bu tanrı için aslında hiçbir kaynakta hiçbir cinsiyet atanmamıştır. Kendisi Ay'ı tanrılaştırmış ve geceleri hakimiyeti altına almıştır.

Yama: Doğu Asya ile Budizm Mitolojisinde ölüleri yargılayan ve NArakas ile öbür dünya olan Samsara dögüsüne başkanlık ettiği öne sürülen bir dharmapala tanrıdır.

Japon Mitolojisi Yaratıkları

Japon mitolojisinde en çok bilinen ve hikayeleriyle ünlü olan yaratıklar aşağıda sıralanmıştır.

Tanuki

Jorogumo

Kappa

Kamaitachi

Nuribotoke

Tsukumogami

Nuppeppo

Ashinaga-tenaga

Futakuchi-onna

Japon Efsaneleri

Japon mitolojisinin kaynağı olan efsanelerin Kojiki, Nihon Shoki ve bazı bunları tamamlayıcı kitaplara dayandığı bilinmektedir. Kojiki kitabı Japonya efsaneleri ve mitleri tarihi üzerine yazılmış en eski metinlerdir diyebiliriz. Shintöshu ize Budist bir bakış açısıyla Japon tanrılarının kökenini açıklamaya yönelik olarak yazılmıştır.