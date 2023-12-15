Bir dilde en sık kullanılan kelimelerin pek çoğunu ezbere bilmek, o dili konuşan insanların çok büyük bir kısmını anlamaya yardımcı olur. Bu nedenle Japonca öğrenirken kelime ezberi yapmak ve not tutmak, dili öğrenmek için büyük bir adım olacaktır. Dili öğrenmeye çalışanlar Japonca kelimeler ve anlamları, en çok kullanılan Japonca havalı, güzel kelimeler ve okunuşları hakkında araştırma yapmalıdır.

En Çok Kullanılan Japonca Kelimeler ve Okunuşları

Japoncada en sık kullanılan kelimelerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

私 = watashi = ben

あなた = anata= sen

彼女 = kanojo = o(kadın)

彼女の = Kanojo no = ona(kadın)

きれい – kirei – güzel

強い – tsuyoi – güçlü

おはようございます。= Ohayoo gozaimasu! = Günaydın!

有難う。= Arigatoo. = Sağ ol. / Teşekkürler.

こんにちは！= Konnichi wa! = Merhaba! / İyi günler!

 左様なら。 = Sayoonara! = Güle güle / Hoşça kalın.

Japonca Havalı Kelimeler ve Okunuşları

Japoncada en sık kullanılan havalı kelimelerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

積ん読 – Tsundoku = Kitap edinip okunmamış halde yığılmalarına izin vermek

物の哀れ - Mono No Aware = Şeylerin üzüntüsü

懐かしい - Natsukashii = Nostaljik

居留守 -İrusu = Evde yokmuş gibi davranmak

幽 玄 – Yuugen = Evrenin farkındalığı

浮世 – ukiyo = Yüzen dünya

Japonca Güzel Kelimeler ve Okunuşları

Japoncada en sık kullanılan güzel kelimelerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

君を愛してる。 = Kimi wo aishiteru. = Seni seviyorum.

貴方が好きです。 = Anata ga suki desu. = Senden hoşlanıyorum.

きれい – kirei – güzel