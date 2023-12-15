Bir dilde en sık kullanılan kelimelerin pek çoğunu ezbere bilmek, o dili konuşan insanların çok büyük bir kısmını anlamaya yardımcı olur. Bu nedenle Japonca öğrenirken kelime ezberi yapmak ve not tutmak, dili öğrenmek için büyük bir adım olacaktır. Dili öğrenmeye çalışanlar Japonca kelimeler ve anlamları, en çok kullanılan Japonca havalı, güzel kelimeler ve okunuşları hakkında araştırma yapmalıdır.
Japoncada en sık kullanılan kelimelerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
私 = watashi = ben
あなた = anata= sen
彼女 = kanojo = o(kadın)
彼女の = Kanojo no = ona(kadın)
きれい – kirei – güzel
強い – tsuyoi – güçlü
おはようございます。= Ohayoo gozaimasu! = Günaydın!
有難う。= Arigatoo. = Sağ ol. / Teşekkürler.
こんにちは！= Konnichi wa! = Merhaba! / İyi günler!
左様なら。 = Sayoonara! = Güle güle / Hoşça kalın.
Japoncada en sık kullanılan havalı kelimelerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
積ん読 – Tsundoku = Kitap edinip okunmamış halde yığılmalarına izin vermek
物の哀れ - Mono No Aware = Şeylerin üzüntüsü
懐かしい - Natsukashii = Nostaljik
居留守 -İrusu = Evde yokmuş gibi davranmak
幽 玄 – Yuugen = Evrenin farkındalığı
浮世 – ukiyo = Yüzen dünya
Japoncada en sık kullanılan güzel kelimelerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
君を愛してる。 = Kimi wo aishiteru. = Seni seviyorum.
貴方が好きです。 = Anata ga suki desu. = Senden hoşlanıyorum.
きれい – kirei – güzel
有り難う御座います。= Arigatoo gozaimasu. = Sağ olun. / Teşekkür ederim. (kibar)
ご免なさい。 /お邪魔しました。= Gomen nasai. / Shitsurei shimasu. = Özür dilerim.
木 漏 れ 日 – Komorebi = Ağaçların arasından güzel süzmesi