Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Japonca Kelimeler ve Anlamları - En Çok Kullanılan Japonca Havalı, Güzel Kelimeler ve Okunuşları
Giriş Tarihi: 15.12.2023 11:07 Son Güncelleme: 15.12.2023 11:07

Japonca Kelimeler ve Anlamları - En Çok Kullanılan Japonca Havalı, Güzel Kelimeler ve Okunuşları

Japonca, özellikle anime sevenlerin en çok ilgini çeken Asya dilleri arasında yer alır. Farklı alfabesi ile dikkat çeken dili öğrenmek için de en sık kullanılan Japonca kelimeler büyük önem taşır. Japonca öğrenme sürecinde bu nedenle önceliğin kelimelere verilmesi gerekir. Japonca kelimeler ve anlamları, en çok kullanılan Japonca havalı, güzel kelimeler ve okunuşları, dili öğrenmekte büyük kolaylık sağlayacaktır.

Japonca Kelimeler ve Anlamları - En Çok Kullanılan Japonca Havalı, Güzel Kelimeler ve Okunuşları

Bir dilde en sık kullanılan kelimelerin pek çoğunu ezbere bilmek, o dili konuşan insanların çok büyük bir kısmını anlamaya yardımcı olur. Bu nedenle Japonca öğrenirken kelime ezberi yapmak ve not tutmak, dili öğrenmek için büyük bir adım olacaktır. Dili öğrenmeye çalışanlar Japonca kelimeler ve anlamları, en çok kullanılan Japonca havalı, güzel kelimeler ve okunuşları hakkında araştırma yapmalıdır.

En Çok Kullanılan Japonca Kelimeler ve Okunuşları

Japoncada en sık kullanılan kelimelerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • 私 = watashi = ben

  • あなた = anata= sen

  • 彼女 = kanojo = o(kadın)

  • 彼女の = Kanojo no = ona(kadın)

  • きれい – kirei – güzel

  • 強い – tsuyoi – güçlü

  • おはようございます。= Ohayoo gozaimasu! = Günaydın!

  • 有難う。= Arigatoo. = Sağ ol. / Teşekkürler.

  • こんにちは！= Konnichi wa! = Merhaba! / İyi günler!

  •  左様なら。 = Sayoonara! = Güle güle / Hoşça kalın.

Japonca Havalı Kelimeler ve Okunuşları

Japoncada en sık kullanılan havalı kelimelerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • 積ん読 – Tsundoku = Kitap edinip okunmamış halde yığılmalarına izin vermek

  • 物の哀れ - Mono No Aware = Şeylerin üzüntüsü

  • 懐かしい - Natsukashii = Nostaljik

  • 居留守 -İrusu = Evde yokmuş gibi davranmak

  • 幽 玄 – Yuugen = Evrenin farkındalığı

  • 浮世 – ukiyo = Yüzen dünya

Japonca Güzel Kelimeler ve Okunuşları

Japoncada en sık kullanılan güzel kelimelerden bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • 君を愛してる。 = Kimi wo aishiteru. = Seni seviyorum.

  • 貴方が好きです。 = Anata ga suki desu. = Senden hoşlanıyorum.

  • きれい – kirei – güzel

  • 有り難う御座います。= Arigatoo gozaimasu. = Sağ olun. / Teşekkür ederim. (kibar)

  • ご免なさい。 /お邪魔しました。= Gomen nasai. / Shitsurei shimasu. = Özür dilerim.

  • 木 漏 れ 日 – Komorebi = Ağaçların arasından güzel süzmesi

ARKADAŞINA GÖNDER
Japonca Kelimeler ve Anlamları - En Çok Kullanılan Japonca Havalı, Güzel Kelimeler ve Okunuşları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA