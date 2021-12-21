Japonya Hangi Kıtada, Dünya’nın Hangi Bölgesinde? Japonya Nerede, Hangi Yarım Kürede Yer Almaktadır?

Dünya'nın doğan güneş olarak nitelendirilen, samurayların ülkesi olan Japonya, kişiler tarafından en çok araştırılan ülkelerin başında gelir. Hem gelenekselleşen şehirleri hem de teknolojiyle çağın ötesinde olan şehirleri ile merak uyandıran bu ülkenin hangi bölgede yer aldığı internet üzerinden en çok soruların sorular arasında yer alıyor. 350 bin km yüz ölçümü olan bu ülke, turistlerin de dikkatini çekmeye devam etmektedir.

Japonya hangi kıtada?

Japonya, parlamenter, anayasal ve monarşi olmak üzere üçlü bir sistem ile yönetilir. 350 bin km yüz ölçümüne sahip bu şehirde geleneksel ve modernlik bir arada yer alır. Bu yüzden de dünyanın her yerinden turistler ülkeye akın etmektedir. Japonya'nın hangi kıtada bulunduğu ise kişiler tarafından merak konusudur.

Japonya hangi kıtada sorusunun cevabı ise Asya kıtasıdır. Japonya Asya kıtasında bulunur. 6 bin 852 adadan oluşan Japonya, dünyadaki en kalabalık ada ülkesi olarak da bilinmektedir. Kyushu, Hokkaido, Honshu ve Shikoku adaları Japonya'nın yüzde 97'sini oluşturmaktadır. Hokkaido adası ise ülkedeki en büyük eyalet olarak kabul edilmiştir. Japonya'da yer alan en küçük eyalet ise Okinawa'dır.

Japonya Dünya'nın hangi bölgesinde

Dünyanın en kalabalık ada ülkesi olarak bilinen Japonya hangi kıtalar üzerinde yer almaktadır? Sorusu kişiler tarafından sıkça merak edilmektedir. Japonya dünya üzerinde Büyük Okyanus'ta yer alır. Büyük Okyanus'tan Japon Denizi'ne, Japon Denizi'nde Kuzey Kore'ye, Çim'e, Güney Kore'ye ve Rusya ülkesinin doğu kısmına oradan kuzeyde ise Ohostsk Denizi'ne, güneyde ise Tayvan ve Çin Denizi'ne kadar uzanan bir coğrafya yapısı vardır.

Japonya hangi yarım kürede yer alır?

Japonya'nın yer aldığı küre Kuzey Yarım Küresi'dir. Japonya ülkesinin herhangi bir ülkeye kara sınırı bulunmaz. Dört tarafı da denizler ile kaplı bir ülkedir. Ülkenin kıyılarında Doğu Çin Denizi, Ohostk Denizi ve Japon Denizi bulunur. Bu üç denizin karşı kıyılarında ise Tayvan, Çin ve Rusya ülkeleri yer alır. Kilometre olarak Japonya'ya en yakın ülke ise Rusya olarak görülmektedir. Japonya hakkında yapılan araştırmalarda Paleotik çağlarda dahi insan varlığının bu ada ülkesinde olduğu saptanmıştır.

Etrafı denizler ile kaplı bu ülkenin tüm diğer ülkeler ile siyasi ve ticari çalışmaları da bulunmaktadır. Birleşmiş Milletler 'in de en aktif çalışan ülkelerinden biri olan Japonya 50 yıllık bir devrim ile ekonomi ve teknoloji anlamında büyük bir atılım gerçekleşmiştir. Geleneksel Japon kültüründen hızla uzaklaşsa da bazı adalarında eski Japon kültürü yaşatılmaktadır. Bu da ülkenin turistik değerini her daim yüksek tutmaktadır. Doğu Asya üzerinde bulunan, Kuzey Yarım kürenin en kalabalık ada ülkesi Japonya teknoloji anlamında da en gelişmiş ülkelerin başında gelmektedir.