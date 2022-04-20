Japonya Para Birimi: Japon Para Birimi Kaç TL, Sembolü Nedir?

Dünya üzerinde para ilk defa milattan önce 7. yüzyılda Lidyalılar tarafından bulunmuştur. Paranın bulunması ile takas devri sona ermiş ve alışverişlerde her ülkenin kendine ait parası kullanılmaya başlanmıştır. Günümüzde Japonya, kendi parasını bastıran ve bu parayı kullanan ülkeler arasındadır.

Japonya'nın Para Birimi Nedir?

Japonya, Doğu Asya'da yer alan bir ada ülkesidir. Büyük Okyanus'ta bulunan Japonya, Japon Denizinden Çine, Kuzey Kore, Güney Kore ve Rusya'nın doğusuna, kuzeyde Ohotsk Denizinden Doğu Çin Denizine ve Tayvan'a kadar uzanır. "Doğan Güneşin Ülkesi" olarak da bilinen Japonya'nın başkenti Tokyo, resmi dili de Japonca'dır.

Vatandaşlarının neredeyse %98'i Japon olan bu ülkenin resmi para birimi "Japon Yen"idir. Japonca'da "en" olarak telaffuz edilir. 1 Yenin 1/100'ü "sen" olarak geçer. Ancak sen birimi günümüzde kullanılmamaktadır. Sıkça kullanılan madeni paralar; 1, 5, 10, 50, 100 ve 500 yen, banknotlar ise 1000, 5000 ve 10000 yendir.

Japonya'nın Para Birimi Kaç TL ve Sembolü Nedir?

Japonya'nın para birimi olan yen, dünya üzerinde yalnızca Japonya'da kullanılan para birimidir. Uluslararası para birimi "JPY" olarak karşımıza çıkar ayrıca sembolü de "¥" şeklinde gösterilir. 1 Japon Yeni 0,11 Türk Lirasına eşittir, 1 Türk Lirası da 8,79 Japon Yenine eşittir.