Japonya’da Şu An Saat Kaç? Japonya Türkiye Saat Farkı İle Tokyo’da Saat Kaç?

Japonya'da şu an saat kaç sorusunun cevabını en çok merak eden kişiler, kuşkusuz iş insanlarıdır. Dünya üzerinde en çok iş disiplinine sahip olan az sayıdaki ülkelerin başında gelen Japonya ile ticari amaçlarla, bulundukları şirketler ya da kurumlar sayesinde etkileşime geçen kişi sayısı az değildir. Japonya, Dünya üzerindeki en iyi teknoloji markalarına sahiptir. İş toplantıları, iş ziyaretleri, iş gezileri ve ticaret amacıyla yapılan yolculuklar dışında; Japon kültürünü ve yaşamına merak barındıran ve bu sayede yolculuk yapan kişiler de bulunmaktadır. Bu sebeplerden ötürü Japonya'da saatin kaç olduğunu bilmek fazlasıyla önemli ve elzemdir. Büyük bir ticari ağın varlığı, Japonya ve Türkiye arasındaki saat farklılıklarını bilmeyi daha önemli bir hale getirmektedir. Japonya Türkiye'ye göre daha Doğu'da yer almaktadır ve aralarındaki uçakla yolculuk mesafesi 11 saattir. Japonya Türkiye arasındaki yerel saat farkı ise 6 saattir. Japonya Türkiye'den 6 saat daha ileridedir. Dilerseniz Japonya'da şu an saat kaç? Japonya Türkiye saat farkı ile Tokyo'da saat kaç? Sorularının cevaplarını haberimizde görelim...

Japonya'da Saat Kaç?

GMT+9 zaman diliminde yer alan Japonya ile GMT+3 zaman diliminde yer alan Türkiye arasındaki saat farkı 6 saattir. Örneğin Japonya'da saat 13:00 ise Türkiye'de saat 07:00 olmaktadır. Bu sebeple Japonya Türkiye'den 6 saat ileridedir.

6 saatlik farkın olması iki ülke arasında öğün farklılıklarına da sebep olabiliyor. Örneğin bazen Japonya'da akşam saatleri yaşanırken, Türkiye'de o sıralarda öğlen saatleri yaşanabilmektedir.

Japonya Türkiye Saat Farkı

İki ülke arasındaki zaman farkı 6 saattir. Örneğin Japonya ve Türkiye futbol maçı Japonya'da saat 21:00'de oynandığında, maçı Türkiye'den izleyen insanlar saat 15:00'te ekranları başında olmalıdır. Türkiye Japonya'dan 6 saat daha geridedir.

Japonya Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Japonya ülkesi bir takımada devletidir ve köprüler ile birbirine bağlıdır. Uzak Doğu ülkesi olan Japonya ile Türkiye arasında 6 saatlik büyük bir zaman farkı bulunmaktadır. Japonya'da Güneş daha erken doğmaktadır ve Japonya Türkiye'den 6 saat önde gitmektedir.

Japonya Kaç Saat Önde?

Japonya bizden 6 saat öndedir. Bu 6 saatlik az olmayan mesafe farkının en temel nedeni, iki ülkenin üzerinde bulundukları meridyenler arasındaki mesafedir. Dünya'nın dönüş hızı sebebi ile iki ülke arasında coğrafi nedenlerden ötürü saat farklılıkları oluşmaktadır.

Güneş önce Japonya üzerinde doğar daha sonra Türkiye üzerinde yükselir. Japonya'da gün bizden önce aydınlanır. Yani Türkiye Japonya'dan 6 saat daha geridedir.

Tokyo'da Saat Kaç?



35° 41' enlemi ve 139° 44' boylamında bulunan Tokyo şehrinde gün doğumu saat 05:14'te ve gün batımı ise saat 18:09'da gerçekleşmektedir. Tokyo'da saat 23:00 olduğunda, Ankara'da saat 17:00 olacaktır.