Japonya’daki robot yarışmasında 1’inci oldular: “Hedefimiz ABD’de dünya şampiyonu olmak”

Onlar robot dünyasıyla ufak yaşlarında tanıştı. Kimi üç yaşındaydı, kimi altı. Robot tutkunu öğrencilerin hayatlarındaki dönüm noktası ise Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Emel Bıyık (32) ile tanışmak oldu. Okulda robot kulübünün kurulması ardından bu öğrenciler öğretmenlerinin verdiği şevkle ekipçe farklı robotlar kodladı. Gecelerini gündüzlerine katarak çalışan robot tutkunu öğrenciler Vex Robotik'in Türkiye ayağında ilk kez 2018'de birincilik elde etti. Bu ekip, Guinness Rekorlar Kitabına giren dünyanın en büyük robot yarışması olan ABD'deki Vex Robotik yarışmalarında ortaokul kategorisinde Türkiye'yi temsil hakkı da kazandı. Ekip aynı yarışmanın Türkiye ayağında birincilik sonra ise Amerika'da 80 ülkeden 800 takımın yarıştığı yarışmada ise 29. olmayı başardı.

JAPONYA'DA ROBOTLARIYLA BİRİNCİ OLDULAR

Ekip aslında 30 kişiden oluşuyor. Üç farklı grupları var. Bu yıl hazırladıkları "Mammoth" isimli robotla altı kişilik ekip Samsun Bilgi Teams 1453C Brotics isimli takımla Japonya'daki Vex Robotik yarışmasına katıldı. Burada 20 takım arasında kodladıkları robotta ve robot sürüş becerilerinde birincilik elde etti. Birincilik elde eden takımda Mustafa Tuna Başyiğit (11), Muzaffer Kaan Kılıçarslan (14), Furkan Altıparmak (12), Duru Yalçın (12), Yusuf Mirza Öz (11) ve Ömer Efe Kökdemir (12) isimleri yer aldı. Takım, Türkiye'nin bayrağını Japonya'da öğretmenleriyle birlikte gururla dalgalandırdı.

"TAKIM RUHUYLA İNANDIK VE JAPONYA'DA KAZANDIK"

Japonya'daki birincilik sonrası SABAH'a konuşan ekibin başındaki Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Emel Bıyık duygularını şöyle paylaştı: "Yedi senedir bu organizasyonların içindeyim. Okuldaki takımlarımızı ortaokul kategorisinde Vex Robotik yarışmalarına götürüyoruz. Biz bir ilki başardık. İlk birincilikten sonra her sene ülkede birinci olarak ülkemizi Amerika'daki dünya şampiyonasında temsil ediyoruz. Dünyanın farklı bölgelerinde de aynı adla yarışmalar yapılıyor. Japonya'daki yarışmaya Türkiye'den daha önce hiç giden takım olmamış. Teknolojik olarak gelişmiş bir ülke olduğu için orada da robotumuzla kendimizi gösterelim istedik. Ekipçe sabahtan akşama kadar çalıştığımız oldu. Ara tatilde de takımdaki öğrenciler hep çalıştı. Robotun eni, boyu ve yüksekliği belirli bir sınırda kalmak zorunda. Biz en, boy ve yüksekliği tam sınırda tuttuk. Baya büyük bir robot oldu. Japonya'da da iki farklı kategoride birinci olarak döndük. Ülkemizin bayrağının Japonya'da taşıyor olmak gurur vericiydi. Ülkemizi Japonya'da robot alanında gösterebilmek çok güzel bir duygu. Teknolojinin olduğu Japonya'da 'Biz de teknolojinin içindeyiz' diyebiliyoruz. Farklı takımlarla orada fikir alışverişi de yaptık. Güzel bir organizasyon oldu. Hem kendim hem de öğrenciler adına gurur duydum. Bu başarı ekip işi. Takım ruhuyla birlikte yapılan şeyler. Zaten en önemsediğimiz şey takım birliği. Çünkü böylece başarı geliyor. Takım ruhuyla inandık ve Japonya'da kazandık. Şimdi ise Amerika'daki dünya şampiyonasına katılmayı hedefliyoruz."

"HEDEFİM VE HAYALİM DÜNYADA EN İYİ ROBOTU ÜRETEN İNSAN OLMAK"

Japonya'dan birincilikle dönen takımdan Furkan Altıparmak (12), "Üç yaşından beri robotlara ilgim var. Robotlarla ilgili kursa gittim. Üç yıldır ekipteyim. Okul zamanı boş derslerimizde atölyede çalıştık, tatil olduğunda sabahtan akşama kadar çalıştık. Bizi motive eden Emel hocaydı. Robot yapmak çok eğlenceli. Robot bittikten sonra çok heyecanlanıyorum. Japonya'da birincilik elde etmekten mutluyum. Japonya'da Türk bayrağını dalgalandırmak beni gururlandırdı, Japonlarda bayrağımızı tuttu. 2023 Nisan'da Azerbaycan'da birinci olmuştuk. Şu an hedef Amerika Dünya Şampiyonası. Ona hazırlanıyoruz. Büyük hayallerim var. Hedefim ve hayalim dünyada en iyi robotu üreten insan olmak. Büyüyünce robotlarla alakalı Mekatronik okumak istiyorum."

"HEDEFİMİZ DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK"

Japonya'dan birincilikle dönen takımdan Duru Yalçın (12), "Anaokulundan beri robotiğe ilgi duyuyorum. 1. sınıfta Emel öğretmen geldi ve robotik kulübü başladı. Şu an 7. sınıfım, 7 yıldır ekipteyim. Mutluyum, ekipte gelişebildiği kadar gelişmeye çalışıyoruz. Atölyelerde hedefimiz iyi olmak. Bir şekilde bunun için emek harcıyoruz. Kulüp saatimiz 2 saat bunun dışında hafta sonları da geliyoruz bazen. Tatil zamanlarında geliyoruz. Boş vakit yok. Yapıp bitirmek istiyoruz. Robot bittikten sonra kendimi mutlu hissediyorum. Çalışmalarımız başarıyla sonuç veriyor. Japonya'daki ortam ise çok güzeldi, çok güzel organize etmişlerdi. Diğer robotlar da güzeldi ama biz birinci olduk. Çok mutlu oldum. Doktor olmak istiyorsun, doktorluk ameliyatlarda kullanılacak değişik robotlar üretebilirim. Hedefim dünyada şampiyon olmak."

"BÜYÜK ÖZVERİYLE ÇALIŞTILAR"

Furkan'ın annesi Füsun Altıparmak (42), "Üç çocuğum var, üçü de robotikçi. En büyük çocuğum Furkan ise üsttün zekâlı ve üç yaşından beri robotlarla ilgili. Küçükken robotik kodlamanın zekaya destek veren bir branş olduğunu öğrendiğim için kurs aldırdım. Sonra okulda devam etti. Okulda baya başarılı olunca okul takımına girdi. Japonya'daki birincilikte hem kendi çocuğum olduğu için hem de ülke açısından inanılmaz gururlandım. Çocuğumun orada Türk bayrağıyla o ödülü alıyor olması beni çok duygulandırdı, onur duydum. Japonya iki açıdan seviniyorum. Birinci oldukları için ikincisi Türkiye'den ilk defa bir takım Japonya'daki yarışmaya katıldı. İlk defa gidildi ve birinci olundu. Japonların kullandığı üstün teknoloji ve verdikleri teknoloji eğitimine karşı daha yetersiz koşullarda eğitim alarak gidip orada birinci olmaları büyük özveriyle çalışarak Japon öğrencileri yenmeleri çok gurur vericiydi."