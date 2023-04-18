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Giriş Tarihi: 19.4.2023

Japonya’dan depremzedelere anlamlı hediye

Japonya’dan depremzedelere anlamlı hediye
1995'teki Kobe depremini yaşamış bilim insanları ve uzmanlardan oluşan Japon heyeti, Kahramanmaraş merkezli deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Türkiye'ye geldi. İncelemelerinin ardından Bahçeşehir Üniversitesi'nin düzenlediği deprem programına katılan heyet bir sürpriz yaptı. Hiroşima'ya atılan atom bombasının radyasyon etkisiyle 12 yaşında vefat eden Japon kız Sadako Sasaki'nin yaptığı, bugün Japonya'nın iyi niyet sembolü olan olan onlarca turna kuşlu origamileri, depremzedelere ulaştırılması için Bahçeşehir Üniversitesi yetkililerine teslim etti.
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Japonya’dan depremzedelere anlamlı hediye
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