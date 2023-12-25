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Giriş Tarihi: 25.12.2023 12:56 Son Güncelleme: 25.12.2023 12:56

Je İle Başlayan Kelimeler - Türkçe Je İle Başlayan Kelimeler Listesi

Alfabenin 13. Harfi olan j harfi, ünsüz harfler arasındadır. Bu harf, İngilizce ve Fransızca’dan dilimize geçerken Türkçe'ye özgü bir şekilde kullanılmıştır ve günlük dilde kullanılırken iletişim zenginliğini arttırmaktadır. Tek başına telaffuz edildiğinde je seklinde okunur. Okunuşundan da kaynaklı olarak Türkçe’de je ile başlayan kelimeler vardır ve bunların neler olduğu merak edilmektedir. İşte Türkçe Je ile başlayan kelimeler listesi…

Je İle Başlayan Kelimeler - Türkçe Je İle Başlayan Kelimeler Listesi

Türkçe, köklü tarihi ve geniş kelime dağarcığıyla zengin bir dildir. Je ile başlayan kelimelerin, çoğunlukla yabancı dillerden Türkçe'ye geçtiği görülür. Bu kelimeler, dilimizde çok yaygın değildir ve ağırlıklı olarak bazı uzmanlık alanlarında, bilimsel çalışmalarda kullanılan sözcüklerdir. Dilin zenginliğini görmek isteyenler için je ile başlayan kelimeler listesini sizler için hazırladık.

Je İle Başlayan Kelimeler

Dünya'nın farklı kültürlerinden etkilenerek zenginleşen günümüz Türkçe'sine, birçok kelime ve harf katılmıştır. Je ile başlayan kelimeler, Türkçe'nin içerisinde sık rastlanmayan yabancı kökenli terimlerdir. Bu kelimelerin yalnızca birkaçı geniş kitleler tarafından günlük dilde tercih edilirken, jeoloji, jeofizik, jeodezi gibi terimler daha çok akademik ortamlarda veya teknik yazılarda karşımıza çıkar.

Bu terimler, ilgili alanlarda çalışanların, öğrencilerin, bu konulara meraklı olanların ilgisini çekebilir ve daha yakından incelemek isteyebilir. Dilin bu tür terimlerle zenginleşmesi, farklı alanlardaki ifade biçimlerini çeşitlendirir.

Türkçe Je İle Başlayan Kelimeler Listesi

Türkçe sözlüklere göre Je ile başlayan 40'a yakın kelimeyi harf sayısına göre kategorilere ayırabiliriz. 3 harften 13 harfe kadar bu kelimeleri listelemek mümkün:

  • 3 Harfliler: Jel, Jet
  • 4 Harfliler: Jest
  • 5 Harfliler: Jeloz, Jeton, Jenga
  • 6 Harfliler: Jeolog, Jetlag
  • 7 Harfliler: Jelatin, Jenerik, Jenosit, Jeodezi, jeoloji, Jenotip
  • 8 Harfliler: Jeofizik, Jeodezik, Jeokimya, Jeolojik, Jeotermi
  • 9 Harfliler: Jelleşmek, Jelatinli, Jeotermal, Jeneratör, Jeosismik
  • 10 Harfliler: Jenerasyon, Jeopolitik, Jeobotanik, Jeodinamik, Jeosantrik
  • 11 Harfliler: Jeosantrizm, Jeotropizma, Jeomorfolog
  • 12 Harfliler: Jelatinlemek, Jeomorfoloji, Jelatinleşme, Jeosenklinal
  • 13 Harfliler: Jeomorfolojik

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Je İle Başlayan Kelimeler - Türkçe Je İle Başlayan Kelimeler Listesi
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