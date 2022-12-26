Je İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Sonu Je İle Biten Kelimeler Listesi

Je ile biten kelimeler her ne kadar yaygın olarak kullanılmasa da zaman zaman bu konuda bilgiye ihtiyaç duyulur. Sonu je ile biten kelimeler, daha çok yabancı dillerden Türkçeye geçmiştir. Günümüzde de Türkçe dilinde aktif olarak kullanılır. Günlük konuşma ve yazma dilinde de kullanılan bu kelimelerin zaman zaman bulmacalarda da sorulduğu görülür. Son hecesi je olan kelimeler yazımızın devamında.



Je İle Biten Kelimeler



Günlük konuşma dili ve yazışmalarda sonu je ile biten çok sayıda kelime bulabilirsiniz. Dilimizde 3 harften 7 harfe kadar harf sayısına sahip çok sayıda kelime yer alır. Bu kelimelerle ilgili örnekleri aşağıda bulabilirsiniz.

Oje

Aje

Obje

Süje

Haje

Bije

Müje

Faje

Muje

Draje

Proje

Ponje

Degaje

Angaje

Ferforje



Yukarıdaki kelimelerden de anlaşılacağı üzere je ile biten kelimeler çok da yaygın şekilde kullanılmaz. Fakat bu kelimelerle ilgili bilgi sahibi olmanız, Türkçenin aktif şekilde kullanılması kapsamında sizlere katkı sağlayacaktır. Öz Türkçe içinde geçmişten günümüze kadar ulaşmış çok sayıda kelime ve kelime grubu vardır. Bunun yanında dilimize sonradan girmiş, yabancı kökenli sözcüklerin olduğunu da söyleyebiliriz. Yabancı kelimelerin bir kısmı da sonu je ile biten kelimelerdir. Bu kelimelerle ilgili bilgi sahibi olmak da Türkçeyi çok daha etkin kullanmanıza destek olacaktır.