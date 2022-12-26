Jel İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe Kısa ve Uzun Başı Jel Olan Kelimeler Listesi

5500 yıllık köklü geçmişi ile dünyanın en kadim dillerinden biri olan Türkçe'de jel ile başlayan birtakım kelimeler kullanılır. Ancak, başı jel olan kelimeler çoğunlukla yabancı dillerden alınmış olan sözcüklerdir. Bu yüzden, ilk hecesi jel olan kelimeler içinde Türkçe sözcükler bulmak zordur. Genel olarak, j harfi halihazırda dilimizde yaygın olarak kullanılan bir harf değildir. Peki Türkiye Türkçesi'nde jel ile başlayan kelimeler var mı? Yoksa bu sözcükler yabancı mı?

Jel ile Başlayan Kelimeler Nelerdir?

Türkçe, net dil bilgisi kurallarına sahip olan bir dildir. Yeni sözcükler, köklere getirilen yapım ekleri ile üretilir. Buna karşın, kökte hiçbir şekilde değişim meydana gelmez ve bazı Avrupa dillerinde olduğu gibi gramatikal cinsiyet gibi bir durum yoktur. İsimleri niteleyen sıfatlar her zaman isimden önce kullanılır. İngilizce'de veya Arapça'da olduğu gibi kelimelerin başına belirtme edatları olan "The" ya da "El" getirmeye gerek yoktur. Nesnelerin sahipleri iyelik ekleri sayesinde belirtilir. Ek olarak "â" gibi şapkalı harf kullanımı yoktur. Bu tip harfler, genellikle Arapça ile Farsça'da görülür.

J harfi ise Türkçe'de sık kullanılan harfler arasında değildir. Öte yandan, alfabemizde olan ancak hiç kullanılmayan bazı harfler vardır. Bunlar arasında, X, Q ve W bulunur. J ise genellikle, Fransızca, İngilizce ve hatta Almanca kökenli kelimelerde ortaya çıkar. Dilimizde, Türkçe olduğu kadar yabancı sözcüklerin varlığı da yadsınamaz bir gerçektir. Orta Asya'da konuşulan Türk dillerinde j harfine daha sık rastlanılsa da Türkiye Türkçesi'nde pek yaygın değildir. Aşağıda, dilimize sonradan dahil olan ve "jel" hecesi ile başlayan kelimeler verilmiştir.

3 Harfliler

Jel

5 Harfliler

Jeloz

7 Harfliler

Jelatin