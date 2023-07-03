Jeolojik Zamanlar Nelerdir? Jeolojik Zamanlar İsimleri ve Özellikleri

Jeolojik zamanlar, dünyanın şeklinin ve toprak yapısının günümüzdeki halini alma sürecidir. Jeolojik zamanlar ve özellikleri bilinerek bu konuda ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz. Jeolojik zamanlar nelerdir sorusuna cevap bulacağınız çok sayıda kaynak vardır. Türkiyenin oluşumundaki jeolojik süreç, ülkemizin nasıl oluştuğu ile ilgili sorulara cevap bulacağınız yanıtları içerir. Jeolojik dönemler isimleri yazımızın devamında.

Jeolojik Zamanlar ve Özellikleri

Dünya, yaklaşık 4,5 milyar yıl önce oluşmaya başlamıştır. Dünyanın günümüzdeki fiziksel şeklini alması, belli aşamalardan geçerek gerçekleşmiştir. Jeolojik zamanlar, dünyanın şeklini almasında yaşanan gelişmeleri ifade eder. Bu evreler gerçekleşirken farklı canlı türleri ve iklim yapılarının da ortaya çıkması söz konusu olmuştur. Dünyanın oluşumu incelenirken fosil ve tortul tabakalarının incelenmesinden yararlanılır. Jeolojik zamanlar, kimi kaynaklarda 5, kimi kaynaklarda ise 4 evrede incelenmiştir. Bu jeolojik zamanlar aşağıdaki gibidir.

İlkel zaman

Birinci zaman

İkinci zaman

Üçüncü zaman

Dördüncü zaman

Jeolojik Zamanlar Nelerdir?

Yukarıda da değindiğimiz gibi jeolojik zamanlar 5 farklı dönem ile incelenir. Jeolojik zamanların isimlerini ve bunların kısaca açıklamasını aşağıda bulabilirsiniz.

İlkel Zaman (Prekambrien)

İlkel zamanın yaklaşık 4 milyar yıl sürdüğü düşünülür. Günümüzden 600 milyon yıl önce bu dönem sona ermiştir. Kıtaların çekirdek kısmı ilkel zamanda oluşmuştur. Ayrıca alg ve bakteri gibi canlılar da bu dönemde ortaya çıkmıştır.

Birinci Zaman (Paleozoik)

Bu dönem yaklaşık 375 milyon yıl devam etmiştir. 225 milyon yıl önce de bu süreç tamamlanmıştır. Kıtalar bu dönemde büyümüş, taş kömürü yatakları oluşmuştur. Kara bitkilerinin önemli bir kısmı ve ilk organizmalar bu dönemde ortaya çıkmıştır.

İkinci Zaman (Mezozoik)

Bu dönemde denizler büyümüş ve karalar denizlerin içinde kalmıştır. Dinozor ve ammonit, bu jeolojik dönemin temsilcisi olan canlılardır. Bu dönem yaklaşık 160 milyon yıl devam etmiştir.

Üçüncü Zaman (Neozoik)

Alp kıvrımları, Hint ve Atlas Okyanusları bu dönemde oluşmuştur. Türkiye'nin ana yeryüzü şekilleri de bu dönemde ortaya çıkmıştır. Bu jeolojik dönem 63 milyon yıl devam etmiştir.

Dördüncü Zaman (Kuaterner)

İnsanın ortaya çıktığı dönem dördüncü zaman dilimidir. 2 milyon yıl önce başlayan kuaterner dönemi halen devam etmektedir. Mamut ve insan, bu dönemin simgesidir.