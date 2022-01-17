Jeotermal Enerji Nedir, Nerelerde Kullanılır? Jeotermal Enerji Nasıl Elde Edilir?

Yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği insanın yaşamını kolaylaştırmaktadır. Bu kaynaklardan olan jeotermal enerji ise uzun yıllardır kullandığımız kaynaklardan birisidir. Jeotermal enerjinin elde edilmesinde ayrıştırıcılar (separatör) kullanılır. Yeryüzünün derinliklerinden gelen bu gücü insanoğlu yıllardır kullanmaktadır. Gelin bu enerji türünün detaylarını birlikte inceleyelim.

Jeotermal enerji nedir?

Jeotermal (jeo-yerküre, termal-ısı anlamına gelir) yerkabuğunun derin katmanlarında birikmiş ısıya verilen addır. Jeotermal akışkan ise içerisinde birçok farklı element ve diğer maddeleri içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal enerji bu akışkanların sahip olduğu ısının yarattığı enerjinin adıdır. Bu enerji, diğer farklı enerji çeşitlerine çevrilerek ya da direkt ısı enerjisinden faydalanılarak yenilenebilir enerji kaynağı oluşturmaktadır.

Jeotermal enerji nerelerde kullanılır?

Jeotermal enerji, günümüzde elektrik üretimi ve ısıl uygulamaların gerektirdiği endüstriyel işlemlerde kullanılır.

Jeotermal enerji nasıl elde edilir?

Jeotermal enerji genellikle yer içinden yeryüzüne kadar ulaşan çatlak ve kırıkların oluşturduğu zayıf alanları kullanarak yüzeylenen sulardan ya da özel olarak açılan sondaj kuyularından elde edilmektedir.

Jeotermal enerji kullanım alanları nelerdir?

Jeotermal enerji, teknolojinin günümüzdeki kadar gelişmediği dönemlerde bile ısınma ve tedavi amacı ile kullanılmıştır. Ancak endüstrinin gelişmesi ile birlikte jeotermal enerjiden elektrik enerjisi üretimi ilk olarak 1904 yılında İtalya'da başlamıştır. Bunun yanı sıra jeotermal enerjinin bölgesel olarak merkezi ısıtma sistemleri için kullanımı da yaygınlaşmıştır. Günümüzde İzlanda ısıtmada %90'a yakın oranda jeotermal enerjiyi kullanmaktadır. Elektrik enerjisi dışında yeni kullanım alanları da bulunmaktadır.

Yeni kullanım alanları arasında, Konservecilik, çiftlik ürünlerinin çabuk kurutulması, Şeker endüstrisi, tuz endüstrisi, distilasyonla temiz su elde edilmesi, çimento kurutmacılığı, organik maddeleri kurutma (Deniz yosunu, çimen, sebze) yün yıkama ve kurutma, balık kurutma(stok balık),yer ve sera ısıtmacılığı, soğutma (Alt Sıcaklık Limiti) Sera, ahır ve kümes ısıtmacılığı, mantar yetiştirme, balneolojik hamamlar, toprak ısıtma, yüzme havuzları, fermantasyonlar, damıtma, balık çiftlikleri bulunmaktadır.

Jeotermal enerji çeşitleri nelerdir?

Genç volkanik sokulumlarla bağlantılı hidrotermal konveksiyon sistemler.

Çatlak(Fay) kontrollü sistemler.

İletkenliği düşük katmanların altında gizlenen radyojenik ısı kaynakları.

Yer basınçlı(Geopressured) jeotermal rezevuarlar.

Derin bölgesel akiferler

Gibi çeşitleri vardır.